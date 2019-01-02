Политолог: Лукашенко считает, что независимость – только его дело

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В Новый год поздравление Лукашенко было без огонька. На главные вопросы ответов не услышали. Это то, что ждет Беларусь в политике и экономике. Об экономике, впрочем, ничего практически сказано и не было. Разговариваем с экономистом Леонидом Фридкиным, а политический прогноз на 2019 даст политолог Валерий Карбалевич.Экономист«Это был один из многих годов, который прошел впустую. Не были реализованы возможности, было упущено время, было много обещаний. Решения были точечные и бессистемные, и результаты получились такие же. Думаю, 2019 год будет таким же, как и 2018. Сделан задел решений, которые могли бы дать результат, если бы были более последовательными. Но поскольку с последовательностью у нас все плохо, то и с выполнением обещаний получается то же самое.Главная проблема сегодня в Беларуси – не по какой цене будет нефть покупаться, а насколько интенсивно будет проходить в Беларуси расслоение на богатеющих и беднеющих. Эта проблема гораздо более серьезная, чем нефтяной маневр или погашение внешнего долга. Это внутренняя проблема, которая превращается в мину, которую обезвредить становится очень сложно».Какой наиболее актуальный выбор для Беларуси в деле так называемого обмена независимости на бочку нефти? На этот счет политологговорит, что вопрос действительно очень важный и существенный для нашей страны.«Это главный вызов, который стоит перед белорусской властью, обществом, страной вообще. И поэтому не случайно, что Лукашенко озабочен этим выбором. В течение недели он два раза ездил в Москву, чтобы как-то договориться. У меня впечатление, что договориться не удалось, так как даже по-разному трактуется повестка дня той рабочей группы, которая якобы создана. Россия трактует ее как рабочую группу по интеграции согласно договору по союзному государству. А вот белорусская сторона трактует ее как группу по обсуждению спорных вопросов в двусторонних отношениях.Лукашенко боится апеллировать к обществу, так как считает, что он единственный политик в стране. Поэтому во время встречи с руководством правительства, он говорил, что белорусы волнуются, но мол, волноваться нет необходимости, так как это проблема руководства, которое занимается ее решением. То есть такой же посыл и в деле независимости страны. Это не дело общества, людей, но дело Лукашенко, и не мешайте этим заниматься. Поэтому, вероятно, он боится активности населения гораздо больше, чем давления со стороны России».