ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог: Лукашенко считает, что независимость – только его дело

03.01.2019 12:48 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: president.gov.by
В Новый год поздравление Лукашенко было без огонька. На главные вопросы ответов не услышали. Это то, что ждет Беларусь в политике и экономике. Об экономике, впрочем, ничего практически сказано и не было. Разговариваем с экономистом Леонидом Фридкиным, а политический прогноз на 2019 даст политолог Валерий Карбалевич.

Экономист Леонид Фридкин:

«Это был один из многих годов, который прошел впустую. Не были реализованы возможности, было упущено время, было много обещаний. Решения были точечные и бессистемные, и результаты получились такие же. Думаю, 2019 год будет таким же, как и 2018. Сделан задел решений, которые могли бы дать результат, если бы были более последовательными. Но поскольку с последовательностью у нас все плохо, то и с выполнением обещаний получается то же самое.

Главная проблема сегодня в Беларуси – не по какой цене будет нефть покупаться, а насколько интенсивно будет проходить в Беларуси расслоение на богатеющих и беднеющих. Эта проблема гораздо более серьезная, чем нефтяной маневр или погашение внешнего долга. Это внутренняя проблема, которая превращается в мину, которую обезвредить становится очень сложно».

Какой наиболее актуальный выбор для Беларуси в деле так называемого обмена независимости на бочку нефти? На этот счет политолог Валерий Карбалевич говорит, что вопрос действительно очень важный и существенный для нашей страны.

«Это главный вызов, который стоит перед белорусской властью, обществом, страной вообще. И поэтому не случайно, что Лукашенко озабочен этим выбором. В течение недели он два раза ездил в Москву, чтобы как-то договориться. У меня впечатление, что договориться не удалось, так как даже по-разному трактуется повестка дня той рабочей группы, которая якобы создана. Россия трактует ее как рабочую группу по интеграции согласно договору по союзному государству. А вот белорусская сторона трактует ее как группу по обсуждению спорных вопросов в двусторонних отношениях.

Лукашенко боится апеллировать к обществу, так как считает, что он единственный политик в стране. Поэтому во время встречи с руководством правительства, он говорил, что белорусы волнуются, но мол, волноваться нет необходимости, так как это проблема руководства, которое занимается ее решением. То есть такой же посыл и в деле независимости страны. Это не дело общества, людей, но дело Лукашенко, и не мешайте этим заниматься. Поэтому, вероятно, он боится активности населения гораздо больше, чем давления со стороны России».

"Так продал или нет?" По обращению Лукашенко белорусы гадали, о чем договорились в Москве

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новый год поздравление Лукашенко было без огонька.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Простите нас" - слова Ахеджаковой на фоне Кремля потрясли мир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика