Ситуация с правами человека в Беларуси в 2018 году качественно не изменилась - правозащитники

В Беларуси в прошедшем году не произошло системных изменений в сфере гражданских и политических прав, заявили правозащитники.

"Несмотря на снижение общего уровня репрессий в стране по сравнению с предыдущим годом, системных изменений в сфере гражданских и политических прав, в первую очередь на законодательном уровне, направленных на качественное улучшение ситуации с правами человека в Беларуси, в течение 2018 года не произошло", - говорится в итоговом аналитическом обзоре, опубликованном незарегистрированным правозащитным центром "Весна".

В "Весне" констатировали, что Беларусь полностью ликвидировала задолженность перед договорными органами ООН, предоставив в КПЧ ООН отчет об исполнении положений Международного пакта о гражданских и политических правах, впервые за последние 20 лет. В правозащитном центре добавили, что Беларусь продолжает избирательно сотрудничать с ООН и не исполняет в полном объеме добровольно взятые страной обязательства в области прав человека.

Также в "Весне" заявили, что "несмотря на отсутствие в течение 2018 года значимых общественно-политических событий в стране, власти продолжали практику политически-мотивированного уголовного преследования граждан". В данной связи в правозащитном центре напомнили об уголовном преследовании журналистов ряда изданий по так называемому "делу БелТА".

Кроме того, в "Весне" отметили, что, несмотря на продолжение диалога с ЕС и ПАСЕ по проблеме смертной казни и призывы к введению моратория, в течение года в Беларуси продолжалось применение данного вида наказания. Как сообщалось, в 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.