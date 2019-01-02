Китайский зонд «Чанъэ-4» стал первым аппаратом, севшим на обратной стороне Луны





Китайский космический зонд "Чанъэ-4" стал первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны, которая не видна с Земли.

Первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с близкого расстояния был сделан в 11:40 по китайскому времени и передан на Землю, пишет ria.ru .

Отмечается, что зонд уже передал с поверхности Луны изображение. На снимке, опубликованном CNSA, можно увидеть небольшой кратер и поверхность, которая, освещена светом от аппарата.

Китайские ученые отмечают, что прилунение именно в этой зоне позволит им изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.

Зонд будет вести исследования окружающей среды, поверхности, грунта, а также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.