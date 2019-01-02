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Отпраздновали: белорусская биржа сообщила о падении российского рубля почти в 100 раз!

03.01.2019 13:19 — Разное | Партизан  
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На самом деле это оказалось ошибкой.

Белорусская валютно-фондовая биржа сообщила, что средневзвешенный курс российского рубля в первых трёх сделках составил всего 0,0314 белорусских рублей за 100 российских. Это в 99,3(!) раза меньше, чем официальный курс российского рубля по мнению Нацбанка Беларуси.

Информация с сайта биржи по состоянию на 10:30.

Однако информацию о курсе российского рубля от биржи в данный момент нельзя считать адекватной. Т. к. на торгах в Москве доллар торгуется на отметке 69,29 RUB/USD, а евро на отметке 78,77 RUB/USD. Эти значения не сильно отличаются от официальных курсов Банка России на сегодня.

Официальный курс российского рубля от Нацбанка Беларуси на сегодня составляет 3,1176 BYN/100 RUB.

И лишь спустя почти час ситуация прояснилась. По состоянию на 11:18 биржа выдала адекватную информацию о рубле РФ!

Курс российского рубля вырос на 0,0268 рубля до 3,1444 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние две недели.

Нефть

Стоимость бочки нефти сорта «Brent» за сутки снизилась ещё на 1,1 доллара до 54,2 долларов. Обвала и тут не произошло.

 
 
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