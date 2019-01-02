ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На православное Рождество синоптики обещают в Волковыске морозы

03.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
На православное Рождество синоптики обещают в Волковыске морозы

С вечера четверга в Беларусь вернутся морозы. В ночь на пятницу ожидается уже до минус 12 градусов, но днем морозы будут не такими крепкими.

4 января погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Днем в Волковыске небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дороги гололедица. Ветер юго-западный, порывы ветра до 11 м/с. Днем -3..-5°С, ночью -8..-10°С.

5 января погодные условия будет определять северный циклон, перемещающийся с Ботнического залива на территорию Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды, мокрый снег. Местами слабая метель, слабый гололед. Ветер северный, порывы до 8 м/с. Днем -1..+1°С, ночью -3..-5°С.

6 января скажется влияние тыловой части циклона, уходящего с нашей территории на юг Украины. Ожидается облачно, кратковременный снег. На отдельных участках дороги гололедица. Ветер северо-восточный, порывы ветра до 10 м/с. Днем -6..-8°С, ночью -7..-10°С.

7 января, когда православные будут праздновать Рождество Христово, морозы вернутся с большей силой.  Ночью небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Столбик термометра покажет днем -7..-11°С, ночью -11..-13°С.

 

 

Подпишитесь на наш канал в 

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С вечера четверга в Беларусь вернутся морозы. В ночь на пятницу ожидается уже до минус 12 градусов, но днем морозы будут не такими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свидетелей ДТП, в результате которого погиб пешеход, просят откликнуться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика