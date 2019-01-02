На православное Рождество синоптики обещают в Волковыске морозы





С вечера четверга в Беларусь вернутся морозы. В ночь на пятницу ожидается уже до минус 12 градусов, но днем морозы будут не такими крепкими.

4 января погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Днем в Волковыске небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дороги гололедица. Ветер юго-западный, порывы ветра до 11 м/с. Днем -3..-5°С, ночью -8..-10°С.

5 января погодные условия будет определять северный циклон, перемещающийся с Ботнического залива на территорию Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды, мокрый снег. Местами слабая метель, слабый гололед. Ветер северный, порывы до 8 м/с. Днем -1..+1°С, ночью -3..-5°С.

6 января скажется влияние тыловой части циклона, уходящего с нашей территории на юг Украины. Ожидается облачно, кратковременный снег. На отдельных участках дороги гололедица. Ветер северо-восточный, порывы ветра до 10 м/с. Днем -6..-8°С, ночью -7..-10°С.

7 января, когда православные будут праздновать Рождество Христово, морозы вернутся с большей силой. Ночью небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Столбик термометра покажет днем -7..-11°С, ночью -11..-13°С.

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