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Полная либерализация? В Оршанском районе отменили проверки и уменьшили налоги

03.01.2019 14:38 — Разное | KYKY  
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Александр Лукашенко подписал указ №506 «О развитии Оршанского района Витебской области». Этот документ утверждает программу развития региона до 2023 года. Его положения весьма интересные − посмотрим, будут ли их все соблюдать. 

Уменьшили налоги

На территории района теперь особый режим налогообложения для всех субъектов. Предприятия освобождают от уплаты НДС при ввозе оборудования, ставка налога при упрощённой системе налогообложения − 1%, а также указ уменьшает отчисления на пенсии. В дополнение предприятия, которым из-за трудного положения разрешили уплатить налоги в рассрочку (или просто отсрочить выплаты), не придётся беспокоиться о процентах − их просто не будет.

Всё для инвестиций

Теперь Оршанский райисполком может сам решать, что делать с плохо используемым имуществом республиканской формы собственности. На территории района разрешили применять строительные и технические нормы ЕС, ЕАЭС и КНР, а госэкспертизы будут проводить без адаптации проектов к действующим нормативам. Предприятия, которые создают новое производство или расширяют старое, больше не должны возмещать потери сельского и лесного хозяйств.

Мораторий на выборочные проверки

В Оршанском районе до 31 декабря 2023 года ввели мораторий на выборочные проверки. Для внеплановых же введут исключительный список случаев, когда их можно провести. Также силовики обязаны как можно меньше сажать в тюрьму за экономические преступления − выбор нужно делать в пользу мер пресечения, «не связанных с изоляцией от общества».

Зарплаты зависят от результатов работы

Чтобы стимулировать руководителей предприятий и госслужащих, их зарплата будет увязаны с результатом работы по развитию района. Указ снимает ограничение по коэффициенту соотношения зарплаты руководителя и средней зарплаты в компании. Отдельно указывается, что самые эффективные меры из этого указа президента в будущем используют и на другие регионы страны. 

Читайте по теме: Как другие страны выбрались из экономической зависимости от России. А мы – нет

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ №506 «О развитии Оршанского района Витебской области». Этот документ утверждает программу развития региона до 2023 года. Его...
 
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