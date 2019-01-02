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Полная либерализация? В Оршанском районе отменили проверки и уменьшили налоги
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Александр Лукашенко
Уменьшили налоги
На территории района теперь особый режим налогообложения для всех субъектов. Предприятия освобождают от уплаты НДС при ввозе оборудования, ставка налога при упрощённой системе налогообложения − 1%, а также указ уменьшает отчисления на пенсии. В дополнение предприятия, которым из-за трудного положения разрешили уплатить налоги в рассрочку (или просто отсрочить выплаты), не придётся беспокоиться о процентах − их просто не будет.
Всё для инвестиций
Теперь Оршанский райисполком может сам решать, что делать с плохо используемым имуществом республиканской формы собственности. На территории района разрешили применять строительные и технические нормы ЕС, ЕАЭС и КНР, а госэкспертизы будут проводить без адаптации проектов к действующим нормативам. Предприятия, которые создают новое производство или расширяют старое, больше не должны возмещать потери сельского и лесного хозяйств.
Мораторий на выборочные проверки
В Оршанском районе до 31 декабря 2023 года ввели мораторий на выборочные проверки. Для внеплановых же введут исключительный список случаев, когда их можно провести. Также силовики обязаны как можно меньше сажать в тюрьму за экономические преступления − выбор нужно делать в пользу мер пресечения, «не связанных с изоляцией от общества».
Зарплаты зависят от результатов работы
Чтобы стимулировать руководителей предприятий и госслужащих, их зарплата будет увязаны с результатом работы по развитию района. Указ снимает ограничение по коэффициенту соотношения зарплаты руководителя и средней зарплаты в компании. Отдельно указывается, что самые эффективные меры из этого указа президента в будущем используют и на другие регионы страны.
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