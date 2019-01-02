Беларуский бренд выпустил футболки с феминитивами и надписями про месячные и вагину

В начале осени беларуский магазин сувенирной продукции пытался с помощью краудфандинга выпустить футболки с феминитивами, но из-за сканадала проект провалился. Теперь за дело взялся другой беларуский бренд Ku. Он выпустил серию футболок с феминитивами и другими фразами вроде «У мяне месячныя» и «Viva la похва». Они минималистичны и не имеют сексуализированных рисунков девушек − авторы, видимо, учли ошибки своих предшественников.

Бренд описывает себя как «майки для свободных и смелых девушек и их единомышленников». Создатели говорят, что «майки с вышивкой для нас − не просто тренд, а возможность заявить о себе и своих чувствах, дополнительный способ выражения. Наш главный интерес − это майки с феминитивами. Мы за то, чтобы у каждой специалистки над сердцем почетно была вышита её профессия». Поэтому у бренда можно заказать индивидуальную майку с названием профессии.

В наличии есть футболки для девушек, «которые не боятся называть вещи своими именами». Например, с надписью «Viva la похва» (похва − это вульва). На «Женских маршах» в США, когда на улицы выходили миллионы человек, оскорблённых высказываниями Дональда Трампа, были в том числе плакаты с надписью «Viva la vulva». Есть также футболки с беларуским неприличным словом «гамон», что можно перевести как «капец». Футболки делают из итальянского хлопка и украшают машинной вышивкой. Все модели стоят 30 рублей.