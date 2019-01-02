ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси подешевел бензин. Но только на заправках «Белоруснефти» [UPD]

03.01.2019 09:09 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Беларусы могут радоваться − «Белнефтехим» всё-таки понизил цены на автомобильное топливо. Все ожидали этого события вчера, 2 января, но концерн почему-то решил не торопиться. Теперь цены стали ниже на 1-2 копейки − хотелось бы верить, что это будет не единственный такой случай.

Новые цены отображаются на сайте «Белнефтехима». Бензин подешевел на две копейки, а дизельное топливо на одну. С 3 января стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,41 рубля, АИ-95-К5-Евро − 1,52 рубля, а ДТ − 1,53 рубля.

«Еврорадио» опросило конкурентов «Белоруснефти» и узнало, что они пока цен не снижают. В «Лукойле» заявили, что не получали такого указания, в «Газпромнефть» ответили, что у них информации о понижении цен нет, аналогично сказали в сети заправок А-100. Не предвидится понижение цен и у United Company.

Напомним, 30 декабря Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим», в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил: «Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен. Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и − что отрадно − по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января − второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52−55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение, цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины». Утром 3 января стоимость барреля нефти Brent составляет 53,6 доллара, хотя вечером второго числа она подскочила до 55,67.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы могут радоваться − «Белнефтехим» всё-таки понизил цены на автомобильное топливо. Все ожидали этого события вчера, 2 января, но концерн почему-то решил не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика