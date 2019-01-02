В Беларуси подешевел бензин. Но только на заправках «Белоруснефти» [UPD]

Беларусы могут радоваться − «Белнефтехим» всё-таки понизил цены на автомобильное топливо. Все ожидали этого события вчера , 2 января, но концерн почему-то решил не торопиться. Теперь цены стали ниже на 1-2 копейки − хотелось бы верить, что это будет не единственный такой случай.

Новые цены отображаются на сайте «Белнефтехима». Бензин подешевел на две копейки, а дизельное топливо на одну. С 3 января стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,41 рубля, АИ-95-К5-Евро − 1,52 рубля, а ДТ − 1,53 рубля.

«Еврорадио» опросило конкурентов «Белоруснефти» и узнало, что они пока цен не снижают. В «Лукойле» заявили, что не получали такого указания, в «Газпромнефть» ответили, что у них информации о понижении цен нет, аналогично сказали в сети заправок А-100. Не предвидится понижение цен и у United Company.

Напомним, 30 декабря Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим», в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил : «Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен. Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и − что отрадно − по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января − второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52−55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение, цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины». Утром 3 января стоимость барреля нефти Brent составляет 53,6 доллара, хотя вечером второго числа она подскочила до 55,67.