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На предприятии в Барановичах отменили запрет на увольнение «без уважительной причины»

03.01.2019 15:12 — Разное | Tut.by  
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Директор торгового дочернего унитарного предприятия «Торговый дом „Лагуна“» в Барановичах издал распоряжение, которое запрещает увольнение работников до окончания контракта «без уважительных причин». Нарушителям грозила материальная ответственность в размере от 50 до 100 рублей. После того, как вопросом обеспокоились сотрудники Барановичского межрайонного отдела Департамента госинспекции труда, распоряжение было отменено.


Текст старого распоряжения, которое было отменено. Фото: praca-by.info

Документ, отменяющий материальную ответственность за досрочное расторжение контрактов работников без уважительной причины, директор «Торгового дома «Лагуна»» Виталий Стрельчик подписал 3 января. Он также поручил начальнику отдела труда и зарплаты проинформировать об этом всех заинтересованных лиц.

Распоряжение о материальной ответственности за досрочное увольнение работников было отменено после того, как этим вопросом обеспокоились сотрудники Барановичского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента госинспекции труда. Ранее в ведомстве сообщили, что данный документ «противоречит законодательству о труде».

Напомним, на сайте независимомого профсоюза praca-by.info была опубликована фотография распоряжения директора предприятия «Торгового дома «Лагуна»», в котором предлагалось запретить увольнение работников без уважительной причины до окончания контракта «в связи с большой текучестью кадров». Нарушителям грозила материальная ответственность: от ста рублей для регионального менеджера до 50 рублей для завмага и начальника отдела труда и зарплаты.

 
 
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После того, как вопросом обеспокоились сотрудники Барановичского межрайонного отдела Департамента госинспекции труда, распоряжение было отменено.
 
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