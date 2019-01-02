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На предприятии в Барановичах отменили запрет на увольнение «без уважительной причины»
Директор торгового дочернего унитарного предприятия «Торговый дом „Лагуна“» в Барановичах издал распоряжение, которое запрещает увольнение работников до окончания контракта «без уважительных причин». Нарушителям
Документ, отменяющий материальную ответственность за досрочное расторжение контрактов работников без уважительной причины, директор «Торгового дома «Лагуна»» Виталий Стрельчик подписал 3 января. Он также поручил начальнику отдела труда и зарплаты проинформировать об этом всех заинтересованных лиц.
Распоряжение о материальной ответственности за досрочное увольнение работников было отменено после того, как этим вопросом обеспокоились сотрудники Барановичского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента госинспекции труда. Ранее в ведомстве сообщили, что данный документ «противоречит законодательству о труде».
Напомним, на
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После того, как вопросом обеспокоились сотрудники Барановичского межрайонного отдела Департамента госинспекции труда, распоряжение было отменено.
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