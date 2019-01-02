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Лучший снайпер минского «Динамо» перешел в «Шахтер»
Нападающий Владимир Хващинский подписал контракт с солигорским «Шахтером», сообщает
Карьеру форвард начал в брестском «Динамо». После чего Владимир перебрался в стан динамовцев из Минска, где провел полтора сезона и перешел в ФК «Минск». В 2016-м году Хващинский вернулся в минское «Динамо» и до перехода в «Шахтер» выступал именно за эту команду.
В минувшем сезоне нападающий сыграл в 27 матчах высшей лиги, забил 6 мячей и стал лучшим снайпером минского «Динамо» в ушедшем чемпионате Беларуси. На его счету также 1 голевой пас.
За все время выступлений в минском «Динамо» в 133 матчах отметился 33 забитыми мячами и 15 результативными передачами.
Является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (2011) в составе сборной Беларуси.
Имеет на счету 4 матча и 1 гол в составе национальной сборной Беларуси.
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За все время выступлений в минском «Динамо» в 133 матчах отметился 33 забитыми мячами и 15 результативными передачами.
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