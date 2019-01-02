"Из бочки на дорогу вытекла маслянистая жидкость, а виновен я". История неоднозначного ДТП

Сочетания слов "масло" и "дорога" у абсолютного большинства вызовут ассоциацию с Аннушкой, которая уже разлила масло. Конечно, булгаковская метафора в реальной жизни используется как образ, обозначающий непредсказуемость и неминуемость судьбоносных событий.



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Но ирония той же судьбы в том, что иногда художественный вымысел становится правдой, а переносное значение бьет наотмашь своей прямотой. Сегодня мы расскажем вам о таком ДТП.

Официальная версия ДТП

10.06.2018 в Каменецком районе на автодороге Высокое - Каменец в результате ДТП один человек ранен. По предварительной версии около 21 часа 29 минут 26-летний житель а.г. Рясна Каменецкого района, управляя мотоциклом Suzuki Grand Prix 600w, двигался по автодороге Высокое - Каменец по направлению от г. Высокое к г. Каменец. В а.г. Рясна, на ул. Интернациональной, на закруглении дороги допустил падение мотоцикла. В результате ДТП 33-летнему пассажиру, жительнице а.г. Беловежский, причинены телесные повреждения, транспортное средство получило механические повреждения. Пассажир госпитализирована в хирургическое отделение Каменецкой ЦРБ. На месте происшествия сведения о технических неисправностях мотоцикла не выявлены. На момент ДТП осадков не было. Предварительная причина и условие совершения ДТП - водитель не справился с управлением на закруглении дороги.

С первого взгляда все тривиально: мотоцикл, закругление дороги, не справился с управлением. Но предполагаемый виновник этого происшествия Алексей связался с редакцией ABW.BY и рассказал об аварии много интересного и странного, что требует обсуждения.

Начнем с того, что само понятие "не справился с управлением" может быть следствием различных фактов. Одно дело, когда водитель выбирает неверную скорость или не учитывает погодные условия, и совсем другое - когда "не справиться с управлением" ему "помогают" обстоятельства, о которых он не знал и не мог знать.

Оказалось (и это зафиксировано в процессуальных документах) на месте происшествия с дорожного покрытия была изъята некая маслянистая жидкость.



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То самое место, где произошло ДТП. Фото gaibrest.by

Алексей: "Начну с того, что мотоцикл - это моя страсть, тем не менее "гонщиком" я не являюсь, просто люблю ощущение свободы, которое возникает от езды на мотоцикле. А езжу я уже более десяти лет. 10 июня я ехал со своей девушкой на мотоцикле по агрогородку Рясна. На закруглении дороги мотоцикл пошел юзом, мы опрокинулись. Я даже не понял, как такое могло произойти: скорость была небольшая, мотоциклом я управляю хорошо. Но факт остается фактом - падение на дорогу и травмы. Я отделался ушибами, а вот девушка пострадала серьезнее - перелом ноги. На асфальте я обнаружил какой-то маслянистый след, тянущийся по полосе. Дальше ГАИ , осмотр места ДТП, больница, в общем, события держали постоянно в напряжении.

Учитывая, что руки и ноги у меня остались целы, я попытался выяснить, что это за жидкость была на дороге и кто ее разлил. Особенность маленьких населенных пунктов в том, что практически любое более-менее значимое событие не остается без внимания, все и всё обсуждают. Вот и подсказали мне, что до меня по дороге проезжал трактор местного предпринимателя с цистерной, из которой ручьем вытекала странная субстанция. Трактор этот я нашел, тракториста тоже, цистерну-бочку осмотрел. Оказалось, что она неисправна, в ней имеется отверстие, через которое содержимое цистерны попадало на проезжую часть. Свидетели тоже нашлись. По словам тракториста, он перевозил в прицепленной бочке КАС-32 карбамидо-аммиачную смесь, такое удобрение для озимых сельскохозяйственных культур.



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Как правило, это удобрение транспортируется в цистернах. Для нужд местного предпринимателя и по его указанию водитель трактора и перевозил это вещество. О том, что бочка неисправна, водитель знал еще до поездки. В разговоре (имеется в распоряжении редакции) он это подтверждает. Но как ему позволили с такой неисправностью перевозить химические вещества?

13 июня от следователей Каменецкого района я узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК РБ.

Статья 317. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 1. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, - наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Это был как гром среди ясного неба, ведь за день до этого и предприниматель , и водитель трактора были в местном Следственном комитете , сам тракторист не отрицал, что пролил химическую жидкость на дорогу. Мне оставалось только рассчитывать, что точки над "i" расставит трасологическая экспертиза. Именно о ее проведении я официально ходатайствовал. Каково же было мое удивление, когда я получил вот такой ответ:



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Но если посмотреть статью 137 УПК РБ, на основании которой мне было отказано в удовлетворении ходатайства, то там указано дословно: "Ходатайство должно быть удовлетворено, если оно способствует всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела. Отказ в удовлетворении ходатайства должен быть мотивированным". А где в этом письме мотив отказа, кроме констатации самого этого факта?

Получается, что экспертиза, которая однозначно могла дать ответ на вопросы, каким образом был осуществлен занос и повлияла ли на это разлитая по дороге химическая жидкость, не нужна. Я был в недоумении, почему такой вывод сделал следователь. Насколько мне известно, если точные обстоятельства ДТП неизвестны, такая экспертиза назначается в обязательном порядке. Но в данном случае и на том этапе "объективное, всестороннее и полное исследование обстоятельств" не понадобилось.

Транспортно-трасологическая экспертиза является одним из подвидов автотехнической экспертизы. Объектами транспортно-трасологической экспертизы являются: следы на транспортных средствах, дороге, вещная обстановка или фрагменты места ДТП;

данные, содержащиеся в представленных на исследование материалах и не требующие правовой оценки.

Предметом транспортно-трасологической экспертизы являются обстоятельства, устанавливаемые экспертом при исследовании следов и повреждений.

Тем временем состоялась экспертиза в отношении технического состояния моего мотоцикла - он оказался полностью исправен. А ведь трактор исправным не был. Тогда почему уголовное дело в отношении меня? А водитель трактора? Ведь ПДД запрещают эксплуатацию неисправного транспорта. Но странности продолжали набирать обороты.

В качестве вещественного доказательства у меня было изъято водительское удостоверение. Я так и не понял, какое смысловое значение имеет этот "вещдок" и что он доказывает, но это лишило меня источника дохода. Я работаю специалистом по снабжению на одном из предприятий и постоянно езжу в Польшу по рабочим вопросам. Да и средства на лечение моей девушки были необходимы как воздух. Я написал в Следственный комитет ходатайство о возврате мне водительского удостоверения, так как имею единственный источник работы, но…



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В итоге без работы, без средств к существованию. Я сомневаюсь, что в этом состоит задача уголовного процесса.

Решение это я обжаловал в прокуратуре Каменецкого района. 29 июня прокуратура отменила решение следователя о признании водительского удостоверения вещественным доказательством и постановила возвратить мне этот документ.

Кажется, можно порадоваться, что хоть у кого-то есть здравый смысл. Но процесс возврата "прав" превратился в новую историю. В кабинете следователь вернул мне удостоверение, но предъявил постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны. К слову, сам стиль его разговора заслуживает отдельного внимания: "тыкание" и нескрываемое пренебрежение к моим правам, к ходатайствам, которые я заявлял, - характерная черта этого человека в погонах. Если к следователю я обращался исключительно на "вы", то он со своей стороны не считал должным проявлять уважение и соблюдать нормы приличия. Я записал наше общение на телефон (запись имеется в распоряжении редакции ABW.BY). Судите сами:

Я: Еще раз ходатайствую устно, что я отказываюсь от подписи в связи с отсутствием моего законного защитника.

Следователь: Привозите защитника.

Я: А вы это не указали. Вы написали, что я просто отказался, а это две разные вещи. Вы будете добавлять, что я отказался в связи с отсутствием адвоката?

Следователь: Это не следственное действие, обязанное тебе указывать причину.

Я: Это мои законные права, гарантированные Конституцией, где указано, что я имею право на защитника. Отправьте документ по почте.

Следователь: Будешь брать копию?

Я: Нет...

Комментарий редакции ABW.BY

Как видим, Алексей заявил устное ходатайство. Следователь в удовлетворении ходатайства отказал, мотивируя это тем, что это не следственное действие. В этой части хотим отметить, что процедура возврата вещественного доказательства, а водительское удостоверение было признано следователем таковым, регламентируется ст.97 УПК РБ "Хранение вещественных доказательств".

3. Вещественные доказательства хранятся до вступления приговора в законную силу или до истечения срока на обжалование постановления или определения о прекращении производства по уголовному делу, но не более трех лет. В случаях, когда спор о праве на предмет подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественные доказательства хранятся до вступления в законную силу решения суда.

4. В отдельных случаях вещественные доказательства могут быть возвращены их владельцам и до истечения сроков, указанных в части 3 настоящей статьи, если это возможно без ущерба для производства по уголовному делу.

Следственные действия - это проводимые следователем, органом дознания или прокурором процессуальные действия, направленные на обнаружение и закрепление фактических данных, имеющих значение для установления обстоятельств уголовного дела. Особенность следственных действий - их строгое регламентирование УПК РБ.

Так, следственное действие "возврат вещественного доказательства" или нет? Готовы спорить по этому вопросу.

"Я уже начал уставать от этого безразличия к моим правам и законным интересам, - продолжает Алексей. - Одной рукой дают - другой забирают. От следователя я сразу же отправился к его руководству с жалобой и написал в прокуратуру обращение на незаконность ограничения выезда за пределы страны, что лишает меня возможности зарабатывать. Это полное безразличие к судьбам людей. Я взял ходатайство с места работы и приложил к жалобе.



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Начальник Каменецкого РОСК своим постановлением отменил решение подчиненного как необоснованное. Маленькая, но победа. Возможность работать, зарабатывать и оплачивать лечение девушки дорогого стоят. Но разве следователь об этом не думал? Всего приходится добиваться, везде продавливать, жаловаться. Такое чувство, что правоохранительная машина направлена против меня, а не на защиту моих интересов, не на поиск справедливости. В настоящее время дело приостановлено до получения заключений экспертиз.

А тракторист, проливший химикаты на проезжую часть из неисправной цистерны, управлявший в тот день трактором без техосмотра, без страховки, без медицинской справки, без сертификата перевозимой продукции, без ТТН и путевого листа, поживает себе спокойно. Отмечу также, что на день аварии тракторист не был официально трудоустроен в фермерском хозяйстве, для которого перевозил химикаты. Тогда почему мой мотоцикл изъят как вещдок, а неисправная цистерна, насколько мне известно, нет?

Статья 318. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им

1. Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного транспортного средства, либо допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления транспортным средством или заведомо находящегося в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо иное грубое нарушение правил эксплуатации транспортного средства, совершенные лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортного средства, если эти нарушения повлекли по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в особо крупном размере, - наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Приезжали как-то оба, спрашивали, сколько мы хотим, чтобы примирением дело закончить. Но дело тут не в примирении, а в справедливости. Ходатайства о прекращении уголовного дела от моей невесты, проходящей по делу потерпевшей, отклонены, мои ходатайства - тоже. Что мы практически муж и жена, следственным органам не интересно. Неужели стоит задача все равно меня посадить? Несмотря на то что ко мне претензий от потерпевшей нет, материального ущерба я никому не причинил. Пытаюсь отогнать от себя такие мысли, но это ощущение меня не покидает".

ЗЫ: дополнение от VБ: мы вернулись к данной истории не просто так - прошло полгода, и ситуация не поменялась (со слов Алексея). Ему вернули мотоцикл, за его нахождение на штрафстоянке он не стал платить (так как он признан невиновным), однако и дело не продвигается - никто так и не наказан. Сейчас оно находится в Следственном комитете в Бресте. Удивительно - разлил масло на дорогу, есть пострадавший, но нет виновных! Как такое возможно, когда за самую малость штрафуют и привлекают направо и налево?