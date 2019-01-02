В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100 - Мозырский НПЗ получил положительные результаты испытаний опытно-промышленной партии бензина АИ-100-К5-Евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.



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АИ-100-К5-Евро разрабатывался для применения в двигателях автомобилей любого типа, производителями которых в инструкции по эксплуатации указано октановое число не менее 95. Новый бензин Мозырского НПЗ можно использовать в любых стандартных автомобилях.

"При использовании АИ-100-К5-Евро повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Двигатель работает эффективнее и устойчивее в большом диапазоне оборотов, что обеспечивается высокими антидетонационными и антизадирными свойствами, в том числе и на повышенных температурных режимах. АИ-100-К5-Евро позволяет получить максимальную мощность, облегчает запуск и снижает удельный расход топлива", - отметили на Мозырском НПЗ.

Кроме того, сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает коррозию на деталях автомобиля. Сбалансированный фракционный состав топлива снижает количество вредных выбросов в атмосферу.

Как ожидается, новый вид бензина станет доступен на белорусских заправках, а также будет поставляться на экспорт.

На предприятии обратили внимание, что выпуск нового вида моторного топлива на Мозырском НПЗ стал возможен благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению современных технологий.