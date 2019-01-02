|
Брестчанам предлагают придумать имя для матёрого волка-одиночки
03.01.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
В конце прошлого года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. Предложить имя для одного из серых хищников может каждый желающий.
Для этого нужно заполнить небольшую
Новый герой проекта – взрослый волк-одиночка. Ему 3 года, а это время дисперсии (расселения), когда самцы покидают стаю и начинают искать лучшей жизни. В месте, где он живёт, уже есть волчья стая, но он в неё не входит. Возможно, стая его не принимает. А может, ему самому что-то не нравится в ней. В одиночку волку очень сложно охотиться зимой, поэтому питается он исключительно падалью.
Как выберут имя для второй волчицы, АПБ расскажет 8 января.
Исследования волков общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит в рамках природоохранного проекта для Полесья при поддержке Франкфуртского зоологического общества. Узнать больше о жизни волков и научных исследований проекта можно на сайте
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by