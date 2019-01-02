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Брестчанам предлагают придумать имя для матёрого волка-одиночки

03.01.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В конце прошлого года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. Предложить имя для одного из серых хищников может каждый желающий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62187.php

Брестчанам предлагают придумать имя для матёрого волка-одиночки

Для этого нужно заполнить небольшую анкету или оставить комментарий на страницах проекта в фейсбуке, инстаграме либо ВКонтакте. Имя волку выберут 10 февраля 2019 года.

Новый герой проекта – взрослый волк-одиночка. Ему 3 года, а это время дисперсии (расселения), когда самцы покидают стаю и начинают искать лучшей жизни. В месте, где он живёт, уже есть волчья стая, но он в неё не входит. Возможно, стая его не принимает. А может, ему самому что-то не нравится в ней. В одиночку волку очень сложно охотиться зимой, поэтому питается он исключительно падалью. 

Как выберут имя для второй волчицы, АПБ расскажет 8 января.

Исследования волков общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит в рамках природоохранного проекта для Полесья при поддержке Франкфуртского зоологического общества. Узнать больше о жизни волков и научных исследований проекта можно на сайте vouk.by и на страницах проекта в социальных сетях.

 
 
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В конце прошлого года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье....
 
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