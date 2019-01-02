В Беларуси ожидается серьезное похолодание

С завтрашнего дня в Беларуси ожидается постепенное похолодание, к 7 января температуры местами опустятся до мину 15-18 градусов.

Уже в пятницу температура местами опуститься до минус 3-8 градусов, днем будет от минус 1 до минус 6. Ожидается кратковременный снег (ночью), местами - гололедица. В субботу 5 января прогнозируется снег, местами - мокрый снег и метель, ночью температура составит от -4 до -11, днем - около шести градусов мороза в северо-восточных районах и +2 в западных.

Уже шестого января днем температура начнет понижаться: местами до минус 10, а ночью до -13 градусов. В понедельник седьмого числа ночью температура составит от -8 до -14, при прояснениях возможно понижение до -18°C. Днем температура составит от до -6 до -12 градусов.