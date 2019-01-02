|
Сегодня ночью белорусы смогут наблюдать мощный метеорный поток
03.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В начале 2019 года своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды, который можно будет наблюдать в Беларуси в ночь на 4 января.
Максимум действия метеорного потока наступит в ночь на 4 января, максимальное число метеоров в час может составить около 120 единиц. Наблюдать метеорный поток получится во второй половине ночи практически в зените ночного неба. Других интересных метеорных потоков, видимых с территории Беларуси, в январе не ожидается,
При ясной погоде явление можно будет наблюдать без специального оборудования. Звездопад должен стать одним из самых ярких в 2019 году,
Квадрантиды — «медленные» метеоры, их скорость относительно Земли составляет около 41 километра в секунду. Радиант потока расположен недалеко от полюса мира, между созвездиями Дракона и Волопаса. Находящаяся здесь группа звезд восточнее ручки Большой Медведицы объединялась раньше в созвездие Стенного Квадранта, откуда и пошло название.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале 2019 года своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды, который можно будет наблюдать в Беларуси в ночь на 4 января. Максимум действия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)