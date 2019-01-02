С особыми искренними эмоциями и праздничным задором прошло на минувшей неделе благотворительное мероприятие «Чудеса под Новый год» для молодых инвалидов из отделения дневного пребывания территориального центра социального обслуживания населения.

Поздравить ребят с наступающим праздником в этот день пришли гости. Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Жлобинского райисполкома Мария Никитина пожелала всем хорошего настроения и благополучия, чтобы Новый год принёс исполнение самых заветных желаний. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат областного Совета депутатов, председатель районной женской организации, главный редактор газеты «Новы дзень» Галина Мельникова также сказала в адрес молодых людей много добрых и тёплых слов. Она подчеркнула, что каждый раз, бывая здесь, в отделении дневного пребывания, искренне восхищается мастеровитостью и умением ребят создавать красоту вокруг в виде поделок. Именно поэтому от женской организации Галина Владимировна решила подарить сертификат на приобретение основы для творчества – материалов, которые позволят создать ещё много красивых вещей.

Благодаря спонсорской помощи и неравнодушию жлобинских волонтёров в лице ведущей и аниматора Юлии Войсет, её семьи, а также Лилии Жарской и Ксении Макаревич подарков было много. Красочное представление, в котором Баба Яга и Кикимора, похитив сказочный посох, хотели примерить на себя роль главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, танцы, загадки, сладкие подарки за правильные ответы и, конечно же, песни. Разделившись на команды, все присутствующие по очереди вспоминали слова известных новогодних песен: «Потолок ледяной…», «В лесу родилась ёлочка…», «Новогодние игрушки». Одним словом, праздник – звучал!

Кроме ребят, присутствовавших на праздничном мероприятии, ещё 23 ребёнка с четвёртой степенью утраты здоровья получили подарки дома, где их посетили Дед Мороз и Снегурочка.

Юлия АНДРОСОВА.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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