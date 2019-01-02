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Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде будет доступна для физлиц с 8 января
03.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физических лиц за 2018 год будет доступна с 8 января, сообщили
Пока подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физлиц временно недоступна. Причина - проведение технических работ, пояснили в МНС.
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Подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физических лиц за 2018 год будет доступна с 8 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве по...
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