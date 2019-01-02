Гродненские таможенники не пустили в страну 2,5 кг кокаина

При осуществлении таможенного контроля легкового автомобиля, которым управлял житель Евросоюза, было принято решение направить авто на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.





После получения сканограммы к таможенному досмотру была привлечена кинологическая служба, а также применен газоанализатор.





Как результат, из оборудованного в моторном отсеке автомобиля тайника извлечено три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, упакованных в черный полиэтилен, общим весом около 2,5 кг.





Последующая экспертиза ГКСЭ Республики Беларусь по Гродненской области подтвердила, что порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасное наркотическое средство кокаин.





В отношении курьера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он заключен под стражу.