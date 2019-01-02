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Гродненские таможенники не пустили в страну 2,5 кг кокаина

03.01.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Попытка ввоза в Беларусь крупной партии особо опасных наркотиков предотвращена сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Брузги».

При осуществлении таможенного контроля легкового автомобиля, которым управлял житель Евросоюза, было принято решение направить авто на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. 

После получения сканограммы к таможенному досмотру была привлечена кинологическая служба, а также  применен газоанализатор. 

Как результат, из оборудованного в моторном отсеке автомобиля тайника извлечено три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, упакованных в черный полиэтилен, общим весом около 2,5 кг. 

 
Последующая экспертиза ГКСЭ Республики Беларусь по Гродненской области подтвердила, что порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасное наркотическое средство кокаин.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он заключен под стражу.

 
 
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Попытка ввоза в Беларусь крупной партии особо опасных наркотиков предотвращена сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Брузги».
 
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