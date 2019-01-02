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Папа Римский стал цирковым жонглером
Папа Римский Франциск стал цирковым жонглером. Правда, всего – на несколько секунд.
Цирковое представление в Ватикане устроили артисты кубинского цирка. Один из них решился привлечь к шоу и Главу католической церкви. И, как оказалось, успешно. Очевидцы говорят: понравилось и самому понтифику, и всем присутствующим на папской аудиенции, передает
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Папа Римский Франциск стал цирковым жонглером. Правда, всего – на несколько секунд.
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