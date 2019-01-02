Папа Римский стал цирковым жонглером

Цирковое представление в Ватикане устроили артисты кубинского цирка. Один из них решился привлечь к шоу и Главу католической церкви. И, как оказалось, успешно. Очевидцы говорят: понравилось и самому понтифику, и всем присутствующим на папской аудиенции, передает