Скоро на заправках появится бензин АИ-100









АИ-100-К5-Евро разрабатывался для применения в двигателях автомобилей любого типа, производителями которых в инструкции по эксплуатации указано октановое число не менее 95. Новый бензин Мозырского НПЗ можно использовать в любых стандартных автомобилях.





"При использовании АИ-100-К5-Евро повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Двигатель работает эффективнее и устойчивее в большом диапазоне оборотов, что обеспечивается высокими антидетонационными и антизадирными свойствами, в том числе и на повышенных температурных режимах. АИ-100-К5-Евро позволяет получить максимальную мощность, облегчает запуск и снижает удельный расход топлива", - отметили на Мозырском НПЗ.









Кроме того, сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает коррозию на деталях автомобиля. Сбалансированный фракционный состав топлива снижает количество вредных выбросов в атмосферу.





Как ожидается, новый вид бензина вскоре появится на белорусских заправках, а также будет поставляться на экспорт.



