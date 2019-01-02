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Скоро на заправках появится бензин АИ-100

03.01.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Мозырский НПЗ получил положительные результаты испытаний опытно-промышленной партии бензина АИ-100-К5-Евро.



АИ-100-К5-Евро разрабатывался для применения в двигателях автомобилей любого типа, производителями которых в инструкции по эксплуатации указано октановое число не менее 95. Новый бензин Мозырского НПЗ можно использовать в любых стандартных автомобилях.

"При использовании АИ-100-К5-Евро повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Двигатель работает эффективнее и устойчивее в большом диапазоне оборотов, что обеспечивается высокими антидетонационными и антизадирными свойствами, в том числе и на повышенных температурных режимах. АИ-100-К5-Евро позволяет получить максимальную мощность, облегчает запуск и снижает удельный расход топлива", - отметили на Мозырском НПЗ.


Кроме того, сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает коррозию на деталях автомобиля. Сбалансированный фракционный состав топлива снижает количество вредных выбросов в атмосферу.

Как ожидается, новый вид бензина вскоре появится на белорусских заправках, а также будет поставляться на экспорт.


 
 
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Мозырский НПЗ получил положительные результаты испытаний опытно-промышленной партии бензина АИ-100-К5-Евро.
 
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