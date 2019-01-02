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"Все было в крови". В Барановичах женщина перерезала горло приятелю

03.01.2019 15:44 — Разное | Партизан  
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ЧП случилось в одной из девятиэтажек Военного городка в ночь на 3 января. Погибший – 31-летний мужчина. Подозреваемая – 37-летняя хозяйка квартиры. По данным следствия, она ударила его ножом в шею.

«Такое соседство – наказание»

В 11 утра 3 января в подъезде многоэтажки на улице Орджоникидзе шумно: на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Жители первых этажей о том, что случилось ночью, знают мало.

– Я слышал какой-то грохот. Уже утром от соседей узнал, что двери квартиры вырезали. А что там произошло, не знаю, – говорит житель первого этажа.

Соседи называют квартиру, где произошло убийство, неблагополучной.

– Раньше там жила нормальная семья, потом там умер парень, за ним его отец. В 2017 не стало матери. Осталась лишь их дочка. Она выпить любит, водит к себе алкашей из всего района. Спокойной жизни здесь никому не дает. Такое соседство – это просто наказание: никогда не знаешь, чего ждать, – говорит соседка.

В квартире несколько раз были пожары: хозяйка забывала выключить плиту, часто там шумели, ругались и даже бились.

Последняя драка была совсем недавно – несколько недель назад.

– Я слышал, что в квартире долго шумели. Когда вышел в подъезд, на площадке увидел пьяного избитого мужчину. Сразу вызвал милицию. Оказалось, мужчине этому череп проломили, – говорит сосед женщины. – Когда ее увидел, спросил, ее ли это «клиент», а она мне: «Не помню, у меня в гостях пять человек было».



«И он сам, и одежда – все было в крови»

О том, что что-то произошло и 3 января, соседи узнали около трех часов ночи – в это время спасатели срезали дверь квартиры.

– Я проснулся от грохота. Оделся и решил выйти посмотреть, что случилось. Думал, нужно милицию вызвать. На площадке шестого этажа возле лифта увидел тело парня. Он был полностью одет, только майка задрана немного. Лежал головой к двери – может, за ноги его тащили. И он сам, и одежда – все было в крови. А вокруг уже стояла толпа правоохранителей. Раз милиция была на месте, я пошел домой, – говорит молодой человек, который живет в одной из квартир подъезда.

Что именно произошло ночью в квартире, точно неизвестно. «Праздник», говорят жители подъезда, там начался еще вечером. Одна из женщин вспоминает, что шуметь в злополучной квартире начали около 23 часов.

– Я слышала, как она (хозяйка квартиры. – Ред.) орала, аж голос срывался. Долго кричала. Слышала еще голос какого-то мужчины. Сколько времени было, не знаю, но очень поздно, – рассказывает еще одна соседка.


Официально

По данным Следственного комитета по Брестской области, убийство произошло около 2 часов ночи 3 января.

– В ходе ссоры женщина 1981 года рождения один раз ударила ножом в область шеи своего 31-летнего знакомого. Мужчина скончался на месте происшествия, – рассказал Intex-press Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 139 УК РБ). Максимальное наказание, которое грозит женщине, если ее вина будет доказана, – 15 лет лишения свободы.

 
 
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ЧП случилось в одной из девятиэтажек Военного городка в ночь на 3 января. Погибший – 31-летний мужчина. Подозреваемая – 37-летняя хозяйка квартиры. По данным...
 
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