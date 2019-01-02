Невероятно: бывшему светлогорскому вертикальщику добавили срок





Виталий Тукач





Как сообщил прокурор Александр Евсеенко,





Напомним, чиновник, работая ранее в должности директора КСУП «Вежны», на протяжении 2014-2016 гг. принимал для себя и своих близких незаконные вознаграждения в виде товарно-материальных ценностей и оказания услуг, предоставляемых ему индивидуальными предпринимателями за погашение в кратчайшие сроки кредиторской задолженности коммунального предприятия.





Будучи назначенным с 29 июля 2016 г. первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского РИК, Тукач, в период 2016-2017 гг. давал руководителям ряда сельскохозяйственных предприятий района указания о безвозмездной заправке топливом личного автомобиля, о передаче ему овощной продукции и сетчатых мешков для ее упаковки, на изготовление без заключения соответствующего договора и оплаты откатных ворот и металлической входной калитки и о последующей их установке на территории принадлежащего ему. домовладения.





Кроме этого, весной 2017 г. Тукач дал директору одного из сельхозпредприятий района заведомо незаконное указание о выделении ему без заключения соответствующего договора и оплаты земельного участка общей площадью 0,8 га из пахотных земель сельхозпредприятия для ведения личного подсобного хозяйства, а также о вспашке почвы, внесении органических удобрений и посадке принадлежащего хозяйству семенного картофеля, чем причинил предприятию ущерб на общую сумму 1 127 руб.





В итоге Виталий Тукач признан виновным в завладении имуществом, совершенным должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК.





Он также признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей и приобретении должностным лицом для близких выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, а также за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), в крупном размере повторно, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 430 УК.





А также признан виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам (превышение власти и служебных полномочий), совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности, лицом, занимающим ответственное положение, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь.





Прокурором Светлогорского района был принесён апелляционный протест на приговор суда Светлогорского района по обвинению от 13 августа 2018 года, согласно которому чиновник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. В результате апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда первоначальный приговор изменен по доводам апелляционного протеста прокурора района.





Окончательно Виталию Тукачу назначено 5 лет лишения свободы со штрафом 300 базовых величин, что составляет 7350 рублей, с конфискацией всего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.







