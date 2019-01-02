"В общем, ёлочка у него была грустная. И еще тут затесался — вспомните — Лукашенко с его четырьмя мешками картошки с таким странным белорусским намеком толстым. Понятно, что картошка для отвода глаз, главное — мешки", - высказал свое мнение публицист Александр Невзоров на "Эхе Москвы".







