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Невзоров вычленил главное из "путинского" подарка Лукашенко. И это не картошка
Александр Невзоров оценил новогодние праздники Путина.
"В общем, ёлочка у него была грустная. И еще тут затесался — вспомните — Лукашенко с его четырьмя мешками картошки с таким странным белорусским намеком толстым. Понятно, что картошка для отвода глаз, главное — мешки", - высказал свое мнение публицист Александр Невзоров на "Эхе Москвы".
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Александр Невзоров оценил новогодние праздники Путина.
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