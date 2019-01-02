Букмекеры ставят на Тимошенко

Об этом говорится на сайтах букмекерских компаний bwin и 1Xbet.





Так, bwin принимает ставки на победу Тимошенко в пропорции 1:2,5, Порошенко – 1:3,5, актера и шоумена Владимира Зеленского - 1:6,5, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука, депутата Рады, лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко - 1:9, мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового - 1:31, депутата Рады и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 1:34.





1Xbet принимает ставки на победу Тимошенко в пропорции 1:1,805, Порошенко – 1:3,22, Гриценко - 1:4,1, Ляшко – 1:7,2, сопредседателя "Оппозиционной платформы - За життя" Вадима Рабиновича – 1:8, Бойко – 1:10, Садового – 1:19, лидера объединения "Свобода" - 1:20, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка - 1:74.





Зеленского в перечне кандидатов в этой конторе нет.









За последнюю неделю немного упали ставки на Тимошенко и немного выросли на Порошенко, который у 1Xbet обогнал Гриценко и вышел на второе место.





В конторе bwin в свою очередь выросли ставки на Зеленского, который вышел на чистое третье место.