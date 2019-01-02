Экс-чемпионка мира умерла в 37 лет

Диагноз был поставлен спортсменке в 2018 году.













Ван Дётеком становилась чемпионкой мира 2008 года в классическом многоборье и в командной гонке. Также она завоёвывала серебро чемпионата Европы в многоборье.





Спортивную карьеру голландка завершила в 2012 году.