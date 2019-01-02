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Экс-чемпионка мира умерла в 37 лет
Голландская конькобежка Паулин ван Дётеком умерла от рака в возрасте 37 лет. Об этом сообщает NOS.
Диагноз был поставлен спортсменке в 2018 году.
Ван Дётеком становилась чемпионкой мира 2008 года в классическом многоборье и в командной гонке. Также она завоёвывала серебро чемпионата Европы в многоборье.
Спортивную карьеру голландка завершила в 2012 году.
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Голландская конькобежка Паулин ван Дётеком умерла от рака в возрасте 37 лет. Об этом сообщает NOS.
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