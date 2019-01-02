Глава Витебщины пообещал реконструировать полоцкий путепровод за три года. Ему не верят

Перед телекамерой "губернатор" признал, что закрытие моста повлекло большие неудобства для людей и задача властей провести все необходимые работы в максимально сжатые сроки — вместо нормативных четырех лет уложится в полтора года.









Шерстнев несколько раз подчеркнул, что полтора года — это предельный срок строительства. При этом он отметил, что за это время нужно решить не только технические проблемы, но и найти деньги на стройку, так как пока нет решения по финансированию этого объекта.





Также, по словам председателя облисполкома, реконструкцию путепровода затрудняет то, что под ним проходит двенадцать веток железной дороги, по которым ежедневно движутся поезда.









Полоцкий путепровод был закрыт для движения транспорта и пешеходов 15 ноября, такое решение было принято по требованию прокуратуры, когда обследование выявило аварийное состояние объекта.





Кстати, если верить голосованию на сайте " Народных новостей Витебска", жители региона в обещания областного вертикальщика не верят.























