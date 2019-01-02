Беларусам предлагают выбрать лучший книжный магазин страны

Министерство информации в декабре запустило конкурс с необычным названием «Мы робім па-людску?!» В рамках него покупателям сети «Белкнига» предлагают проголосовать за лучший книжный магазин страны, пишет citydog.by. Победители получат специальный значок, который смогут установить в своём заведении, чтобы его видели посетители.

Голосование началось 20 декабря, и в нём уже поучаствовало больше полутора тысяч человек. Сейчас в лидерах магазин «КнигаПолис» недалеко от универсама «Рига» в Минске, бретсский «Дружба» и витебский «Прамень».

На сайте Мининформа указан номер каждого книжного для SMS-голосования. Цена сообщения аналогичная вашему тарифному плану, а отдать одному книжному можно только один голос. За участие вам дадут промокод на скидку в 10% на товары сети «Белкнига». Победителей наградят на 26-й Минской международной книжной выставке-ярмарке в феврале.

Читайте по теме: The New York Times выбрал сотню лучших книг 2018 года