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Беларусам предлагают выбрать лучший книжный магазин страны
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Министерство информации в декабре
Голосование началось 20 декабря, и в нём уже поучаствовало больше полутора тысяч человек. Сейчас в лидерах магазин «КнигаПолис» недалеко от универсама «Рига» в Минске, бретсский «Дружба» и витебский «Прамень».
На сайте Мининформа указан номер каждого книжного для SMS-голосования. Цена сообщения аналогичная вашему тарифному плану, а отдать одному книжному можно только один голос. За участие вам дадут промокод на скидку в 10% на товары сети «Белкнига». Победителей наградят на 26-й Минской международной книжной выставке-ярмарке в феврале.
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