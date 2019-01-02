Бывший помощник Виктора Гончаренко стал главным тренером «Торпедо-БелАЗа»

Белорусский специалист Вадим Скрипченко подписал контракт с футбольным клубом «Торпедо-БелАЗ» в качестве главного тренера, сообщает официальный сайт жодинской команды. Контракт рассчитан на два года.



Вадим Скрипченко. Фото: torpedo-belaz.by

Вадим Скрипченко родился 26 ноября 1975 года в городе Малорита Брестской области.

Воспитанник брестской СДЮШОР № 5. Играл на позиции полузащитника. Выступал за минские команды «Беларусь», «Динамо-93», «Трактор», борисовский БАТЭ, российские ЦСКА и «Уралан», солигорский «Шахтер», витебский «Локомотив-96», могилевский «Савит». Провел десять игр в составе национальной сборной Беларуси, в которых забил два гола. Дважды чемпион, трижды серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов Беларуси, обладатель Кубка Беларуси и финалист Кубка России. Шесть раз включался в список 22 лучших футболистов страны.

На тренерской работе с 2007 года в борисовском БАТЭ, где до 2011-го был помощником Виктора Гончаренко.

В качестве главного тренера в 2013 году завоевал с футбольным клубом «Минск» Кубок Беларуси.

Также работал помощником Виктора Гончаренко в российских клубах «Кубань» и «Урал». После неожиданного ухода Гончаренко с поста наставника «Урала» возглавил екатеринбургскую команду. Также в качестве главного тренера работал в российских командах «Крылья Советов» и «Анжи».

Из «Анжи» Вадим Скрипченко был уволен в мае 2018 года после неудачи в стыковых матчах за сохранение прописки в премьер-лиге чемпионата России. Тем не менее дагестанцы остались в высшем дивизионе из-за исчезновения «Амкара».

Испытывающий финансовые проблемы «Анжи» задолжал белорусу около 45 тысяч долларов, тренер подал на клуб в суд.

В сентябре 43-летнего Вадима Скрипченко уволили из «Арарата-Армения», когда команда шла на пятом месте в чемпионате. Здесь он не отработал и двух месяцев.

В «Торпедо-БелАзе» Вадим Скрипченко сменил уроженца Жодино Олега Кубарева, с которым клуб расстался в конце декабря по соглашению сторон.

Олег Кубарев руководил командой с июля 2017 года, под его руководством «автозаводцы» дважды финишировали в чемпионате на пятой позиции.