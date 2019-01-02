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Под Светлогорском Peugeot перевернулся и уткнулся кабиной в кювет
Под Светлогорском водитель Peugeot не справился с управлением, фургон оказался в кювете,
ДТП произошло 3 января примерно в 16.00 на подъезде к Светлогорску со стороны промзоны.
Как рассказал водитель, он притормозил перед идущим впереди транспортом, в этот момент микроавтобус занесло и выбросило в кювет.
Помимо водителя в машине находилось еще два пассажира. По счастливой случайности никто не пострадал.
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Помимо водителя, в машине было два пассажира.
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