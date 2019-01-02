Под Светлогорском Peugeot перевернулся и уткнулся кабиной в кювет

Под Светлогорском водитель Peugeot не справился с управлением, фургон оказался в кювете, сообщает «Ранак».





ДТП произошло 3 января примерно в 16.00 на подъезде к Светлогорску со стороны промзоны.





Как рассказал водитель, он притормозил перед идущим впереди транспортом, в этот момент микроавтобус занесло и выбросило в кювет.

Помимо водителя в машине находилось еще два пассажира. По счастливой случайности никто не пострадал.



