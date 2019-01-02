Россия не справилась: стало известно о еще одном провале с Крымским мостом



Иллюстративное фото

Современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей, в связи с чем в очередной раз был отложен запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, сообщаетПо данным Министерства по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ), из-за ошибок петербургских проектировщиков ЗАО "Ленпромтранспроект", РФ придется еще выделить около 44 млн долларов.Как выяснилось, имеющиеся почвы нельзя использовать для обустройства насыпи под железнодорожное полотно. В связи с отсутствием в достаточном объеме необходимых строительных материалов, в ноябре 2018 года оккупанты в Крыму провели встречу с представителями Абхазии.Тогда речь шла о возможности поставок на временно оккупированный полуостров материалов для строительства трассы "Таврида", а также о расширении ассортимента торговли другими стройматериалами (мрамор, камень, дерево).– отметили в министерстве.Уточняется, что 20 августа 2018 года Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ объявило тендер на электрификацию участка железной дороги. Предельная стоимость работ по контракту была установлена в размере 4,1 млрд рублей, а прием заявок проходил по 28 октября. Но 19 ноября конкурс был отменен.– резюмировали в МинВОТ.15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.Позже на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части были повреждены две трубы местной ТЭЦ.Старший научный сотрудник Института водных проблем РАНтакже рассказал, что России дорого обходится поддержание Крымского моста в рабочем состоянии.