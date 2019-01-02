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Россия не справилась: стало известно о еще одном провале с Крымским мостом

03.01.2019 17:25 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Ошибку допустили проектировщики из Петербурга.

Современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей, в связи с чем в очередной раз был отложен запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, сообщает obozrevatel.com.

По данным Министерства по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ), из-за ошибок петербургских проектировщиков ЗАО "Ленпромтранспроект", РФ придется еще выделить около 44 млн долларов.

Как выяснилось, имеющиеся почвы нельзя использовать для обустройства насыпи под железнодорожное полотно. В связи с отсутствием в достаточном объеме необходимых строительных материалов, в ноябре 2018 года оккупанты в Крыму провели встречу с представителями Абхазии.

Тогда речь шла о возможности поставок на временно оккупированный полуостров материалов для строительства трассы "Таврида", а также о расширении ассортимента торговли другими стройматериалами (мрамор, камень, дерево).

"В железнодорожном туннеле, что строится в районе поселка Октябрьское, рядом с местом проведения археологических раскопок Биэлы в 2018 году произошли непредвиденные сдвиги породы, которые повредили крепление тоннеля. Именно с этим связаны задержки выполнения всех строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию участка железнодорожного моста через Керченский пролив", – отметили в министерстве.

Уточняется, что 20 августа 2018 года Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ объявило тендер на электрификацию участка железной дороги. Предельная стоимость работ по контракту была установлена в размере 4,1 млрд рублей, а прием заявок проходил по 28 октября. Но 19 ноября конкурс был отменен.

Россия не справилась: стало известно о еще одном провале с Крымским мостом

"В то же время российские власти не озвучили причины отмены тендера, прикрываясь проведением археологических раскопок, снова вводя в заблуждение население. В Российской Федерации в очередной раз продемонстрировали неумение работать с современными технологиями и неспособность управлять временно оккупированными территориями", – резюмировали в МинВОТ.

15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.

Позже на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар также рассказал, что России дорого обходится поддержание Крымского моста в рабочем состоянии.

 
 
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