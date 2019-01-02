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Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена – МЧС

03.01.2019 17:29 — Разное | Интерфакс  
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Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян объявил об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

"39 тел извлечено, опознано 38. МЧС здесь делать нечего. Работа завершена", - сказал А.Чуприян журналистам.

По его словам, больше людей под завалами нет.

Первый замминистра сообщил, что тело последнего погибшего было извлечено из наиболее опасного района завалов, где ранее находилась стена, которая могла обрушиться.

А.Чуприян также рассказал, что на данный момент неопознанным остаётся тело одной женщины.

 
 
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Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян объявил об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. "39 тел извлечено,...
 
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