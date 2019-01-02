Казахстанский Зыряновск переименован в Алтай

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом переименовал Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области.

Согласно указу, размещенному в четверг на сайте главы государства, Зыряновский район переименован в район Алтай, а город Зыряновск - в город Алтай.

Документ вводится в действие со дня его официального опубликования.