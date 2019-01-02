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«Собрать сердечко из кусочков». Как чувствует себя малыш, которому в 3 месяца провели уникальную операцию в Беларуси
Чем отметилась белорусская медицина в этом году? К примеру, первая повторная пересадка сердца пациенту. Но есть и совсем фантастика – то, что впервые удалось детским кардиохирургам, рассказали в фильме
Выход один – радикальная и невероятно сложная операция. В мире таких проводят не более десяти в год. У нас это сделали впервые.
Диана Темнова, мать Гоши:
Маленького Георгия ждёт абсолютно обычная жизнь. Но поволноваться пришлось всем.
В этом году мы сделали очень много нового. Мы впервые в РБ нескольким деткам протезировали клапан лёгочной артерии с помощью так называемых эндоваскулярных протезов без открытой операции, без открытого доступа. Эти детки чувствуют себя хорошо. И один из них даже сказал, что хочет стать кардиохирургом.
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«Собрать сердечко из кусочков». Как чувствует себя малыш, которому в 3 месяца провели уникальную операцию в Беларуси
Чем отметилась белорусская медицина в этом году? К примеру, первая повторная пересадка сердца пациенту. Но есть и совсем фантастика – то, что впервые удалось...
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