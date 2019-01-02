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«Дальше будет лучше»: рассказываем итоги первых двух матчей Рождественского турнира
Новости Беларуси. Рождественский турнир на приз Президента Беларуси по традиции в первые дни января собирал любителей хоккея из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На льду «Чижовка-Арены» состоялись первые матчи. Результаты игр узнаем у нашего спортивного обозревателя Ярослава Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Сперва игра Объединенных Арабских Эмиратов и Балкан. Сходу нет никаких хоккейных ассоциаций, но даже они могут показывать классный результат. В 2018 году команда Эмиратов вообще боролась за медали. В этом в первом матче она победила сборную Балкан 9:5. Послематчевый комментарий лучшего игрока это встречи:
Джума аль-Дасери, игрок команды ОАЭ:
Второй матч дневной серии – матч Словакии и Швейцарии – тоже получился очень результативным и по-спортивному драматичным. Швейцария счет открыла, забросила даже две шайбы, но во втором периоде у Словакии получилось все поменять и забросить восемь шайб. Такая разница уже не отыгрывается, итоговый счет – 10:4 в пользу команды Словакии.
Михаил Барто, игрок команды Словакии:
С болельщиками на этом турнире никогда проблем не было. Зачем они приходят на турнир, что в нем ищут?
Я болею за национальную сборную Швейцарии. Здесь есть шанс посмотреть на ветеранов швейцарского хоккея.
Впечатления хорошие, играют хорошо. Мне очень нравится, что много людей, атмосфера очень приятная.
Любим смотреть хороший хоккей – с борьбой, с хорошей игрой. Естественно, само все это. Чем больше людей, тем приятнее.
Нравится то, что в любительском хоккее обычно голов забивается много.
Мы болеем за всех, но чтобы наши всегда побеждали. Они всегда молодцы.
3 января в 19:00 игру вступит страна-хозяйка. Первый матч нашей команды будет против сборной IIHF (этот коллектив дебютирует на турнире).
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Новости Беларуси. Рождественский турнир на приз Президента Беларуси по традиции в первые дни января собирал любителей хоккея из разных стран, сообщили в программе...
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