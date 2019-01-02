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Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик

03.01.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Четверг – время кинопремьер. В первую неделю 2019 года на экранах кинотеатров зрителей ждет семейный мюзикл о невероятной няне, которая спускается с небес, когда детям нужна помощь, облеченная версия «Дэдпула» и военная драма с главным молодым артистом России сегодня – Александром Петровым.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Мэри Поппинс возвращается

Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик
Фото: Jay Maidment, Disney Enterprises

Новые приключения удивительной няни Мэри и ее друга Джека, которые вернулись к Бэнксам в Вишневый переулок, но уже к новому поколению семьи. Джейн и Майкл стали взрослыми и столкнулись с трудностями, помочь разрешить которые и прилетела Мэри Поппинс.

Антон Коляго:
Бродвейский хореограф и по совместительству главный в Голливуде по мюзиклам Роб Маршалл сделал новую «Мэри Поппинс» хоть и формально сиквелом классики 1964 года, но на самом деле её почти полным ремейком. Ещё тот фильм за излишнюю искусственность невзлюбила автор оригинальных книг Памела Трэверс, новая версия так и вовсе похожа на смесь нафталина с пластиком, но за очаровательную улыбку Эмили Блант простить можно многое.

Т-34

Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик
Скриншот из трейлера

Танкист Николай Ивушкин попал в плен и планирует побег. Он собирает экипаж и хочет бросить вызов противнику в лице с немцем Ягером.

Антон Коляго:
Для тех, кому мало Александра Петрова в роли полицейского, вот, пожалуйста – еще и танкист. Просмотр кино о Великой Отечественной в новогодние праздники кажется затеей сомнительной, но на самом деле будет вполне себе уместной. «Т-34» – тот редкий случай, когда в российском военном кино сделали ставку, в первую очередь, на залихватский аттракцион про двух увлечённых соперников, а не патриотическую драму о подвиге. А еще там есть персонаж-белорус.

Жил-был Дэдпул

Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Новый смягченный вариант фильма «Дэдпул 2» о наемнике, который решает встать на защиту одного проблемного подростка. В фильме появятся не только новые сцены, но и персонаж.

Антон Коляго:
Нет, это не новая часть кинокомикса о бессмертном антигерое в красном трико, а всего лишь цензурная версия «Дэдпула 2», которую режиссер Дэвид Литч и актер Райан Рейнольдс придумали специально под Рождество. Скорее всего, вам покажется, что без фирменных крови, насилия и скабрезных шуточек «Дэдпул» совсем не «Дэдпул», но зато вести детей в кино уже можно без опаски.

Пирсинг

Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик
Скриншот из трейлера

На первый взгляд Рид – примерный семьянин и симпатичный парень, но в душе он давно мечтает совершить убийство. Когда он выбирает жертву, то совсем не представляет, чем закончится встреча с ней – смертельной игрой в кошки-мышки, где от любви до ненависти всего один шаг.

Антон Коляго:
Второй фильм молодого, но уже замеченного мировыми фестивалями режиссера Николаса Песке, снова по мотивам романа Рю Мураками. Минималистическая и нервная история о встрече двух жестоких людей с весьма специфичными вкусами, полная отсылок к итальянскому джалло, Хичкоку и Тарантино. Блестящие Кристофер Эбботт («Девочки») и Миа Васиковска в амплуа, которые для них было сложно даже просто представить.
 
 
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Четверг – время кинопремьер. В первую неделю 2019 года на экранах кинотеатров зрителей ждет семейный мюзикл о невероятной няне, которая спускается с небес, когда...
 
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