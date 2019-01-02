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Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик
Четверг – время кинопремьер. В первую неделю 2019 года на экранах кинотеатров зрителей ждет семейный мюзикл о невероятной няне, которая спускается с небес, когда детям нужна помощь, облеченная версия «Дэдпула» и военная драма с главным молодым артистом России сегодня – Александром Петровым.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Мэри Поппинс возвращается
Новые приключения удивительной няни Мэри и ее друга Джека, которые вернулись к Бэнксам в Вишневый переулок, но уже к новому поколению семьи. Джейн и Майкл стали взрослыми и столкнулись с трудностями, помочь разрешить которые и прилетела Мэри Поппинс.
Антон Коляго:
Т-34
Танкист Николай Ивушкин попал в плен и планирует побег. Он собирает экипаж и хочет бросить вызов противнику в лице с немцем Ягером.
Антон Коляго:
Жил-был Дэдпул
Новый смягченный вариант фильма
Антон Коляго:
Пирсинг
На первый взгляд Рид – примерный семьянин и симпатичный парень, но в душе он давно мечтает совершить убийство. Когда он выбирает жертву, то совсем не представляет, чем закончится встреча с ней – смертельной игрой в кошки-мышки, где от любви до ненависти всего один шаг.
Антон Коляго:
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Четверг – время кинопремьер. В первую неделю 2019 года на экранах кинотеатров зрителей ждет семейный мюзикл о невероятной няне, которая спускается с небес, когда...
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