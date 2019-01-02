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В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

03.01.2019 16:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В районном учительском турнире по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» приняли участие 11 команд-представительниц учреждений образования района.

По итогу игры на третьем месте оказалась команда учителей «Прометей» Люсинского детского сада — СШ им. Я. Коласа,  на втором — команда «Фантазёры» Круговичского яслей-сада — СШ, а победителями стала команда «Максимум» СШ №3.

Во втором туре международного асинхронного турнира «Ласточка» среди учеников 5-7  классов участие приняли 9 команд.

Третье место разделили команды «Умникус» Мальковичской СШ и «Эрудит» Люсинского детского сада — СШ им. Я. Коласа, вторыми стали представители команды «Ковчег знаний» (гимназия), а победу одержала «Парковая street» (СШ № 1).

 

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

В РЦДЮТ прошёл учительский турнир «Что? Где? Когда?» и 2-й тур международного турнира «Ласточка»

 


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В районном учительском турнире по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» приняли участие 11 команд-представительниц учреждений образования района. По итогу игры
 
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