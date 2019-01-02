Второй раз за полгода назначен новый директор Слуцкого агросервиса

С 26 декабря 2018 года на должность директора ОАО «Слуцкий Агросервис» назначен Жогло Анатолий Николаевич, ранее занимавший должность заместителя директора ОАО «Слуцкий Агросервис».

Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Ранее руководитель агросервиса назначался в июле 2018 года. Однако, Анатолий Жогло уже с 10 октября исполнял обязанности директора.

Кроме этого, со 2 января 2019 года Вежнавец Александр Евгеньевич возглавил новый отдел Слуцкого райисполкома.



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