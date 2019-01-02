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Второй раз за полгода назначен новый директор Слуцкого агросервиса
03.01.2019 — Разное | Слуцк Город
С 26 декабря 2018 года на должность директора ОАО «Слуцкий Агросервис» назначен Жогло Анатолий Николаевич, ранее занимавший должность заместителя директора ОАО «Слуцкий Агросервис».
Об этом
Ранее руководитель агросервиса
Кроме этого, со 2 января 2019 года Вежнавец Александр Евгеньевич возглавил
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С 26 декабря 2018 года на должность директора ОАО «Слуцкий Агросервис» назначен Жогло Анатолий Николаевич, ранее занимавший должность заместителя директора ОАО...
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