Пенсии за 7 января будут выплачены досрочно

Пенсии и пособия за 7 января будут выплачены досрочно, сообщила пресс-служба Белпочты.

По ее информации, с 4 января выплаты пенсий начнутся в отделениях почтовой связи Брестской области и Минска, с 5 января – в ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

В пресс-службе также сообщили, что 7 января будут функционировать только дежурные ОПС.