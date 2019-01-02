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Пенсии за 7 января будут выплачены досрочно
Пенсии и пособия за 7 января будут выплачены досрочно, сообщила пресс-служба Белпочты.
По ее информации, с 4 января выплаты пенсий начнутся в отделениях почтовой связи Брестской области и Минска, с 5 января – в ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
В пресс-службе также сообщили, что 7 января будут функционировать только дежурные ОПС.
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Пенсии и пособия за 7 января будут выплачены досрочно, сообщила пресс-служба Белпочты. По ее информации, с 4 января выплаты пенсий начнутся в отделениях почтовой...
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