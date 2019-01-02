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«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»
Столичный дом по адресу проспект Независимости, 29 был создан в 50-х годах. Именитый архитектор Михаил Барщ стоял у истоков возведения жилого здания, которое предназначалось сотрудникам Белорусского военного округа.
Высокий статус памятника архитектуры обязывает быть верными постоянству – за 65 лет внешне здание практически не изменилось. В программе
Валентина Чичова:
Для жильцов капитальный ремонт дома стал настоящим испытанием. И если свои квартиры минчане с огромными задержками и злоключениями, в порядок кое-как привели, то ремонт одного из помещений до сих пор вызывает массу вопросов.
Ранее в доме проживали 132 ветерана, этот очаг величали «генеральским». Совместными усилиями жильцы создали «Комнату памяти». Долгое время проводили кружки для школьников, организовывали мероприятия ко Дню Победы.
С началом капитального ремонта о комнате напрочь позабыли. Окна заменили в подъезде – «Комнату памяти» обошли. Сегодня в месте памятном и святом – разруха, электричества нет.
Валентина Чичова:
Дарина Гулюта, юрист:
И коль комната памяти – помещение, которое числится на балансе у коммунальщиков, обойти её при ремонте просто не могли. Как такое произошло, ещё предстоит выяснить юристам.
А между тем, законом предусмотрены сроки, в которые все недоразумения по капитальному ремонту должны быть устранены.
Дарина Гулюта:
Валентине Иосифовне 88 лет, её супруг, Владимир Тимофеевич Чичов – инвалид 1-й группы, боевой лётчик. Он летал вместе с самим Александром Ивановичем Покрышкиным. Это советский военачальник, маршал авиации, лётчик-ас. Первый трижды Герой Советского Союза награждал Чичева лично. Последний прикован к постели седьмой год.
И сегодня у лётчика-героя, как и у его супруги, только одна мечта: чтобы «Комната памяти» жила. Хочется верить, что после этого сюжета коммунальщики сделают усилие и вспомнят о тех, кого забывать нельзя. Мы, в свою очередь, обещаем рассказать, как будут развиваться события.
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«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»
Столичный дом по адресу проспект Независимости, 29 был создан в 50-х годах. Именитый архитектор Михаил Барщ стоял у истоков возведения жилого здания, которое...
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