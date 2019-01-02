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«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

03.01.2019 19:06 — Разное | СТВ  
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Столичный дом по адресу проспект Независимости, 29 был создан в 50-х годах. Именитый архитектор Михаил Барщ стоял у истоков возведения жилого здания, которое предназначалось сотрудникам Белорусского военного округа.

Высокий статус памятника архитектуры обязывает быть верными постоянству – за 65 лет внешне здание практически не изменилось. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, какие баталии сегодня идут в самом доме. Воюют минчане с коммунальщиками.

Валентина Чичова:
Никто ничего не хочет делать. Трубы заменили. А даже туалет не поставили. И вот уже пять месяцев, сколько я звоню, никому дела нет.

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

Для жильцов капитальный ремонт дома стал настоящим испытанием. И если свои квартиры минчане с огромными задержками и злоключениями, в порядок кое-как привели, то ремонт одного из помещений до сих пор вызывает массу вопросов.

Ранее в доме проживали 132 ветерана, этот очаг величали «генеральским». Совместными усилиями жильцы создали «Комнату памяти». Долгое время проводили кружки для школьников, организовывали мероприятия ко Дню Победы.

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

С началом капитального ремонта о комнате напрочь позабыли. Окна заменили в подъезде – «Комнату памяти» обошли. Сегодня в месте памятном и святом – разруха, электричества нет.

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

Валентина Чичова:
Сначала здесь даже были кружки, а в последние 20 лет сделали стенд ветеранов. У нас в каждой квартире был не один ветеран, а и жена, и муж. Что это за капитальный ремонт, что даже окна не могут поставить?! А за диваном чернота страшная! И никто ничего не делает. Я столько сюда вложила! Вы посмотрите, как наши ветераны смотрят на нас… И чтоб не вспоминать их – это великий грех!

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

Дарина Гулюта, юрист:
Если потребитель не согласен с качеством проведённого капитального ремонта, ему необходимо заявить требование к стороне по договору.  А именно – к ЖКХ либо к ЖРЭО района.

И коль комната памяти – помещение, которое числится на балансе у коммунальщиков, обойти её при ремонте просто не могли. Как такое произошло, ещё предстоит выяснить юристам.

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

А между тем, законом предусмотрены сроки, в которые все недоразумения по капитальному ремонту должны быть устранены.

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

Дарина Гулюта:
В соответствии с законом «О защите прав потребителя» недостатки выполненного капремонта должны быть устранены в течение 14 дней.

Валентине Иосифовне 88 лет, её супруг, Владимир Тимофеевич Чичов – инвалид 1-й группы, боевой лётчик. Он летал вместе с самим Александром Ивановичем Покрышкиным. Это советский военачальник, маршал авиации, лётчик-ас. Первый трижды Герой Советского Союза награждал Чичева лично. Последний прикован к постели седьмой год.

«Не вспоминать их – великий грех». При капремонте «генеральского» дома коммунальщики проигнорировали «Комнату памяти»

И сегодня у лётчика-героя, как и у его супруги, только одна мечта: чтобы «Комната памяти» жила. Хочется верить, что после этого сюжета коммунальщики сделают усилие и вспомнят о тех, кого забывать нельзя. Мы, в свою очередь, обещаем рассказать, как будут развиваться события.
 
 
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Столичный дом по адресу проспект Независимости, 29 был создан в 50-х годах. Именитый архитектор Михаил Барщ стоял у истоков возведения жилого здания, которое...
 
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