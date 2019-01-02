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«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы
В Марьиной Горке еще в 80-ых были выпущены первые отечественные чипсы, рассказали в программе
Маргарита Болянова, начальник лаборатории пищевого завода:
Елизавета Полещук, СТВ:
Экскурс в премудрости фастфуда для ведущей проводит начальник лаборатории. Женщина 15 лет провела на предприятии, и знает про хрустящие закуски всё, и даже больше!
Для начала – крутой замес! В сухое картофельное пюре добавляют муку, затем соль, лук и крахмал. Тестомесильная машина работает ровно 3 минуты.
Следующий шаг – формовка и обжарка чипсов. Чуть остывшие чипсы складывают в стопки. Остывшие пластинки нужно моментально расфасовать по упаковкам.
Но картофельный фастфуд – это не одни только чипсы, но ещё ароматные снэки.
Елизавета Полещук:
Маргарита Болянова:
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В Марьиной Горке еще в 80-ых были выпущены первые отечественные чипсы, рассказали в программе «Деревня. LIVE»
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