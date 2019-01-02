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Драники по-припятски: рецепт от белорусского фермера
Шкловский район. Семейному бизнесу Малиновских больше четверти века. Заместитель директора фермерского хозяйства поделился в программе
Дмитрий Малиновский, заместитель директора фермерского хозяйства:
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Шкловский район. Семейному бизнесу Малиновских больше четверти века. Заместитель директора фермерского хозяйства поделился в программе «Деревня. LIVE» рецептом...
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