Драники по-припятски: рецепт от белорусского фермера

Шкловский район. Семейному бизнесу Малиновских больше четверти века. Заместитель директора фермерского хозяйства поделился в программе «Деревня. LIVE» рецептом вкусных драников.

Дмитрий Малиновский, заместитель директора фермерского хозяйства:

Я люблю драники. Я был на Припяти и узнал очень интересный рецепт. Он мне понравился. Предполагает добавление немного чеснока, немного муки и немного морковки. Всем рекомендую есть картошку. И сам её кушаю!