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Белла Бородкина. Расстрельный приговор для бизнес-леди брежневской поры

03.01.2019 18:45 — Разное | СТВ  
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Есть люди, которые, попадая в систему, охотно становятся ее винтиками, получая от своего положения определенные блага. Но нередко случается и так: разваливаясь, система давит преданных ей людей. Что и произошло с Беллой Бородкиной, казненной в СССР в 1983 году. Она была третьей женщиной, приговоренной к расстрелу в постсталинскую эпоху. О двух других – военной преступнице Антонине Макаровой и серийном убийце Тамаре Иванютиной мы рассказывали на нашем сайте CTV.BY.

Начав трудовую деятельность официанткой и буфетчицей, Белла Бородкина с годами выросла в предприимчивую бизнес-вумен. Благодаря изворотливости и умению угодить начальству, женщина была замечена «в верхах» и получила должность заведующей столовой, а затем директора треста ресторанов и столовых в курортном Геленджике.

В советские времена черноморское побережье в сезон принимало до 11 миллионов отдыхающих. Среди них было немало людей, которые легко расставались с большими деньгами. Для таких вечерние кафе и рестораны после синего моря и жаркого пляжа были самым желанным местом. На отдыхающих зарабатывали все – от официантов и поваров до руководителей общепита. Посетителей обвешивали и обсчитывали, алкоголь недоливали и разбавляли. Излишки продуктов шли в неучтенный оборот и приносили такую же неучтенную выручку. Бородкина имела от подчиненных большие суммы мзды. При обыске у нее изъяли более 500 тысяч рублей. (Для понимания: на эти деньги можно было купить 100 автомобилей «Жигули» или 50 «Волг», доллар стоил около 90 копеек). Кроме того, множество ювелирных украшений, дорогих мехов, изделий из хрусталя и прочей эксклюзивной утвари.      

Жалоб на работу треста было как гальки на геленджикских пляжах. Но в течение 8 лет Бородкина, имея железный и авантюрный характер, оставалась королевой курортного рая. Как удавалось? Она умела делиться. Деньги и подарки женщина регулярно носила руководителям города, щедро одаривала проверяющих и других нужных людей. Она была талантливым организатором. Если нужно было устроить банкет для начальства или их важных гостей, лучше Бородкиной с этим никто не справлялся. И это у нее блестяще получалось, несмотря на повальный продовольственный дефицит. Она даже в приезды Брежнева на лечение отвечала за питание генсека. Для особо уважаемых гостей директор треста могла организовать просмотр порнофильмов и девочек, и ей за это ничто не грозило.

Начальству всех уровней в Геленджике и Краснодарском крае такой человек был нужен. Её отношение к ответственным мероприятиям нравилось с точки зрения организации и было выгодным – с материальной. Она создавала «верхам» сытую жизнь, «верхи»  её оберегали и помогали зарабатывать всё больше и больше. Так или примерно так было построено почти всюду при власти КПСС. Это была система. Это были свои люди. И Белла Бородкина была человеком этой системы.

Но в 1982 году отлаженная система дала трещину. Это был год кончины Брежнева, и в Москве оживилась клановая борьба. Председатель КГБ Юрий Андропов, стремясь нейтрализовать потенциальных противников, добрался и до Краснодарского края. Там органы развернули беспрецедентную антикоррупционную кампанию, в результате которой был снят с должности любимчик и возможный преемник Брежнева -- руководитель Кубани Сергей Медунов, около 5 тысяч коммунистов края распрощались с ответственными постами, полторы тысячи отправились на нары. Некоторые, как первый секретарь Геленджикского горкома КПСС и главный покровитель нашей героини Николай Погодин, бесследно исчезли. 

Когда арестовали Беллу Наумовну, никто из оставшихся в креслах чиновников не стал её выгораживать, все открестились. Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих. В этом проявилось истинное лицо системы, её скромное обаяние. С приходом Андропова к власти вчера ещё всемогущая Белла поняла, что ей не выкрутиться, и начала говорить. Несмотря на сотрудничество со следствием, Беллу Бородкину суд приговорил к высшей мере – за систематические хищения социалистической собственности в особо крупных размерах. Она рассчитывала лет  на 15, но никак не на пулю в затылок. Была уверена, что женщин за такие преступления не расстреливают.  

Приговор стал для нее ударом.  

Но облегчением для тех представителей системы, кого приговоренная не успела сдать.  

Или для тех, о ком не захотели услышать следователи.  

Или даже для тех, кто стоял выше тех следователей.  

Система способна быстро залечивать раны и восстанавливаться…  

Ваш В.Д.   
 
 
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Есть люди, которые, попадая в систему, охотно становятся ее винтиками, получая от своего положения определенные блага. Но нередко случается и так: разваливаясь,...
 
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