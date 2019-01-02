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Валентин Елизарьев планирует развивать музыкальный туризм

03.01.2019 18:37 — Разное | СТВ  
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Маэстро Валентин Елизарьев возвращается в Большой театр. И начинает с нового прочтения классики – «Ромео и Джульетта». А ещё новый худрук обещает широкую географию, рассказали в фильме «Наш 2018-ый».

Валентин Елизарьев планирует развивать музыкальный туризм

Валентин Елизарьев, народный артист СССР:
В советские времена, я хорошо помню, на мои спектакли люди специально приезжали посмотреть из-за рубежа. Много людей приезжало из России, Прибалтики, Украины – на премьеры, просто на спектакли. Вот я бы хотел, чтобы это возродилось, чтобы это имело вид музыкального туризма. Чтобы каждый турист имел возможность посетить этот театр.

Игорь Позняк, СТВ:
Если говорить современным языком, для этого нужна очень большая маркетинговая работа.

Валентин Елизарьев планирует развивать музыкальный туризм

Валентин Елизарьев:
Да, и организация. И я хочу, чтобы это место, всё-таки, было самым посещаемым в Республике Беларусь.
 
 
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Маэстро Валентин Елизарьев возвращается в Большой театр. И начинает с нового прочтения классики – «Ромео и Джульетта». А ещё новый худрук обещает широкую...
 
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