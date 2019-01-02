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Валентин Елизарьев планирует развивать музыкальный туризм
Маэстро Валентин Елизарьев возвращается в Большой театр. И начинает с нового прочтения классики – «Ромео и Джульетта». А ещё новый худрук обещает широкую географию, рассказали в фильме
Валентин Елизарьев, народный артист СССР:
Игорь Позняк, СТВ:
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Маэстро Валентин Елизарьев возвращается в Большой театр. И начинает с нового прочтения классики – «Ромео и Джульетта». А ещё новый худрук обещает широкую...
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