|
«Готовим машины на тестовые испытания туда». Белорусские электробусы отправят в Великобританию
Под занавес года на будущей Белорусской АЭС началась сборка первого энергоблока. Уже в ближайшие месяцы здесь получат и первое электричество, рассказали в фильме
Владимир Король, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш»:
Так вот, всё-таки будет! И здесь очень важно, что Беларусь успела занять эту нишу. Пока в той же России только раскачиваются в запуске электробусов, в Минске они уже колесят по маршрутам. Ещё в географии года – Узбекистан, Грузия.
Игорь Позняк, СТВ:
Владимир Король:
Владимир Король:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под занавес года на будущей Белорусской АЭС началась сборка первого энергоблока. Уже в ближайшие месяцы здесь получат и первое электричество, рассказали в фильме...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)