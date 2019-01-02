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Российские Як-130 для беларуских ВВС. В чем подвох?

03.01.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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В 2019 году Беларусь планирует получить ещё четыре учебно-боевых самолёта Як-130 и первое звено истребителей Су-30СМ, производство которых ведётся на авиазаводе в Иркутске. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков

Российские Як-130 для беларуских ВВС. В чем подвох?
«В рамках реализации контракта с корпорацией «Иркут» поставка третьей четвёрки Як-130 для вооруженных сил Беларуси спланирована в марте 2019 года. Кроме того, заключён контракт на поставку Су-30СМ. В следующем году мы планируем получить первое звено этих самолётов», – пояснил глава оборонного ведомства.

В свою очередь, стоит отметить, что приобретение и отработка использования Як-130 в качестве штурмовика и истребителя – это вынужденная мера и попытка решить проблему старения парка ВВС Республики Беларусь за счет относительно дешевых машин легкого класса, о чем ранее сообщало издание «Belarus in focus», пишет "Белорусская правда".

Беларусь начала получать учебно-боевые самолеты Як-130 с апреля 2015 года. В ноябре 2016 года, по получении 8-ми машин, было заявлено, что дальнейшие закупки Як-130 для беларуских ВВС будут зависеть от результатов их эксплуатации и способности производителя предложить штурмовую модификацию машины.

Если в планах закупок боевой техники на 2019 год – приобретение дополнительных четырех Як-130, то очевидно, что беларуские военные удовлетворены полученными результатами эксплуатации этих машин и видит их перспективу в рядах национальных ВВС.

Может быть это и так, но в тоже время, по мнению экспертов, министерству обороны Республики Беларусь следует обратить пристальное внимание на один важный момент. Который, скорее всего, сознательно замалчивается российской стороной, и в дальнейшем поставит под угрозу эксплуатацию и применение Як-130 в беларуских ВВС, а также боеготовность последних в нужный момент.

Как известно, Россия начала выпуск учебно-боевого самолета Як-130 в 2009 году. Данный самолет был разработан ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией «Aermacchi» для замены в ВВС России учебно-тренировочных самолётов Л-39 и оборудовался украинским двигателем АИ-222-25 разработки предприятия «Ивченко-прогресс». Производство этого двигателя на российской территории осуществлялось на базе научно-производственного центра «Салют» в соответствии с лицензионным договором между украинским и российским предприятиями.


Но с учетом нынешнего состояния российско-украинских двухсторонних отношений, все оказывается не так и просто. В 2015 году срок действия лицензионного договора истек, и корпорация «Иркут», которая является производителем Як-130, должна была изменить основной двигательный элемент своего самолета, но в российской компании поступили традиционно для этой страны и просто украли украинскую разработку, начав в дальнейшем кустарное производство деталей для замены основных компонентов украинского производства. Об этом говорится в статье Джона Бучана (John Buchan) на страницах «EU Political Report».

Также, автор материала отмечает, что российские СМИ, начиная с 2015 года, тиражируют многочисленные сообщения об успешном и полном замещении украинских комплектующих для двигателей Як-130 на мощностях «Салюта». Хотя в этих самых СМИ не единожды проскакивала информация относительно недовольства высшего руководства России, в частности бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, реальным состоянием российского двигателестроения и провалом программы импортозамещения на этом направлении.

Кроме того, в статье говорится, что несовершенство российских двигателей не только вызывает недовольство российских должностных лиц, но и негативно отразилось на надежности самих Як-130, аварии которого не заставили себя долго ждать.

16 сентября 2017 года произошла авария Як-130 вблизи аэродрома в г. Борисоглебск (Воронежская область) во время учебно-тренировочного полета, причиной которой стал аварийный отказ систем двигателя, а 12 апреля 2018 года в том же Борисоглебске произошла повторная авария Як-130.

По мнению Джона Бачуна, такое состояние дел вписывается в неудачи, которые становятся систематическими для России в сфере современных технологий.

При этом, подводя итог, автор отмечает, что кроме нарушения лицензионного соглашения на использование украинских двигателей, Россия с 2015 года изготовляет Як-130 с двигателями, которые не совершенствуются и не имеют технического сопровождения со стороны компании-разработчика, чем создает угрозу не только российским ВВС, но и авиационной безопасности на международной арене.

Поэтому министерству обороны Республики Беларусь стоит более внимательно присмотреться к Як-130, которые Россия поставила в последнее время или собирается поставить в будущем, чтобы потом не кусать локти.

Остается надеяться, что ответственные должностные лица в министерстве обороны Республики Беларусь, конечно же, обратят внимание на это. Если, естественно, кто-то из высокопоставленных беларуских силовиков сознательно не закрывает глаза на такие «мелочи», как проблемный двигатель.

 
 
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В 2019 году Беларусь планирует получить ещё четыре учебно-боевых самолёта Як-130 и первое звено истребителей Су-30СМ, производство которых ведётся на авиазаводе в...
 
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