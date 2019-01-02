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"На референдуме более 80% проголосовало за смертную казнь". Афганцам отказали в отмене смертной казни

03.01.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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Администрация президента и Палата представителей отказом отреагировали на предложение афганцев вести мораторий на применение смертной казни.

"На референдуме более 80% проголосовало за смертную казнь". Афганцам отказали в отмене смертной казни
«В Беларуси не произошло кардинального изменения общественного мнения по вопросу смертной казни (по итогам состоявшегося в 1996 году республиканского референдума более 80% принявших в нем участия граждан, то есть порядка шести миллионов человек, высказались за ее сохранение в качестве исключительной меры наказания), - говорится в ответе за подписью начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц президентской администрации Г.Шлыка. - В этой связи вопрос введения моратория на применение наказания в виде смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны».

Одновременно чиновник указывает, что «Беларусь последовательно идет по пути ограничения ее применения». «В частности, путем исключения смертной казни из санкций ряда статей; неприменения ее к несовершеннолетним, женщинам и мужчинам, достигшим ко дню вынесения приговора 65 лет, а также в отношении лиц, выполнивших обязательства, предусмотренные досудебным соглашением; введения в качестве альтернативы пожизненного заключения и увеличения максимального срока лишения свободы до 25 лет», - пишет Г.Шлык.

«Вопрос введения моратория на применение наказания в виде смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны. Одновременно отмечаем, что в настоящее время проводятся разного рода мероприятия, направленные на всестороннее рассмотрение международных тенденций в вопросе применения смертной казни и отношения к этой теме общественности. В частности, для этих целей в Парламенте действует рабочая группа по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь, на площадке которой Вы можете обсудить интересующие вопросы», - резюмирует чиновник.

Председатель комиссии, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь А.Наумович был более лаконичен: «…в настоящее время единой точки зрения относительно перспектив отмены исключительной меры наказания в нашей стране нет. В связи с этим ваши предложения не поддерживаются».


Ситуацию комментирует руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», участник боевых действий в Афганистане Олег Волчек:


- Ответы, которые мы получили, меня не удивили. Эта позиция государства: вести с партнерами Европейского Союза  диалог о возможной отмене смертной казни, но ничего не делать конкретно. Такими темпами можно обсуждать эту тему и десять, и двадцать лет.  Уверен, что нет у правительства намерений хоть как-то конкретно решить проблему смертной казни. 

Председатель комиссии, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применимого в Республике Беларусь, А.Н. Наумович указывает, что они проводили широкую дискуссию по стране, в том числе в вузах, СМИ и даже с избирателями, но пока единой точки зрения относительно перспектив отмены исключительной меры наказания в нашей стране нет.

Не знаю, о какой широкой  дискуссии А.Н.Наумович говорит, но в социальных сетях, где я размещаю материалы по этой тематике, люди с пониманием подходят к этой проблеме и процентов 85-90 поддержали инициативу ветеранов войны в Афганистане.

Просто наши чиновники давно не общаются с избирателями напрямую.

Аргумент у людей простой – они не доверяют судебной системе и уверены, что ошибки могут быть, особенно по таким сложным и тяжким делам.

Больше всего нас удивил ответ из администрации президента. Мы, группа ветеранов войны в Афганистане, обращались к конкретному высшему должностному лиц к страны – главе администрации Наталье Качановой, но ответ получили от чиновника канцелярии Г.И.Шлыка.

Не знаю, а входит ли в его функции давать ответы за Наталью Качанову? Кто ему делегировал полномочия дать анализ о проведенной работы правительством по введению моратория на смертную казнь в стране? Уверен, что в его должностных полномочиях нет такого пункта, как участие в конференциях по обсуждению вопросов, связанных с отменой смертной казни в Беларуси, поскольку ему надо быть каждый день на работе, чтобы принимать и отправлять почтовую корреспонденцию, приходящую в адрес администрации президента? Возможно, может он работал судьей в Верховном Суде, но тогда допускаю, что человек обладает хоть какими-то знаниями по применению смертной казни.

Но все же это результат – страна никуда не двигается. Мы застряли в прошлом.



 
 
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Администрация президента и Палата представителей отказом отреагировали на предложение афганцев вести мораторий на применение смертной казни.
 
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