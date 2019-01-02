4 млн кв. м жилья будут возведены в Беларуси в 2019 году – правительство

В Беларуси в 2019 году введут 4 млн кв. м. жилья, из которых 1,06 млн – с государственной поддержкой, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

"Комплекс мер по выполнению заданий на 2019 год по строительству жилых домов, а также объемы ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2020 году утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2018 года № 987", - пояснили в правительстве.

Согласно документу, в целом по республике в 2019 году предусмотрено ввести 4 млн. кв. метров жилья, в том числе с государственной поддержкой – 1,060 млн. кв. метров.

Для оказания государственной поддержки малообеспеченным гражданам при получении кредитов предусмотрены предельные нормативы стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения на уровне 2018 года.

"При кредитовании в соответствии с указами президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 ”О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений“ и от 4 июля 2017 г. № 240 ”О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“ – Br718, Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. № 346 ”О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе“ – Br940", - уточнили в пресс-службе правительства.

Совокупный объем финансирования на строительство жилья в 2019 году предусмотрен в объеме Br4572 млн.