За первые сутки 2019 года в Беларуси родилось 145 детей – Минздрав

1 января 2019 года в Беларуси появилось на свет 145 детей, заявил министр здравоохранения страны Валерий Малашко.

"За первые сутки нового года в республике родилось 145 детей", - заявил он в ходе посещения РНПЦ "Мать и дитя" в четверг.

В.Малашко вручил подарочные наборы молодым мамам, родившим детей 1 января.

Первый новорожденный минчанин появился в час ночи 1 января в РНПЦ "Мать и дитя", отметили в Минздраве.