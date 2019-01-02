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За первые сутки 2019 года в Беларуси родилось 145 детей – Минздрав
1 января 2019 года в Беларуси появилось на свет 145 детей, заявил министр здравоохранения страны Валерий Малашко.
"За первые сутки нового года в республике родилось 145 детей", - заявил он в ходе посещения РНПЦ "Мать и дитя" в четверг.
В.Малашко вручил подарочные наборы молодым мамам, родившим детей 1 января.
Первый новорожденный минчанин появился в час ночи 1 января в РНПЦ "Мать и дитя", отметили в Минздраве.
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1 января 2019 года в Беларуси появилось на свет 145 детей, заявил министр здравоохранения страны Валерий Малашко. "За первые сутки нового года в республике родилось 145...
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