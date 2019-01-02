Два белоруса попали в ТОП-50 футбольных тренеров мира

Александр Хацкевич и Виктор Гончаренко попали в список 50 лучших футбольных тренеров мира по версии проекта Football World Rankings.

Главный тренер московского ЦСКА В.Гончаренко замыкает ТОП-50, наставник киевского "Динамо" А.Хацкевич находится в списке чуть выше – на 44-й позиции.

Лучшим тренером мира согласно данному рейтингу является главком испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде. В трио сильнейших футбольных тренеров мира также входят Диего Симеоне из испанского "Атлетико" и Марсело Гальярдо из аргентинского "Ривер Плейт".