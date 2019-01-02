Перед родными трибунами. Какие соревнования примет Беларусь в 2019 году?

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

Безусловно, самым масштабным спортивным событием года для Беларуси станут II Европейские игры. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют в Минске около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. При этом состязания в девяти видах спорта станут квалификационными к Олимпийским играм-2020 в Токио, а соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы. Поэтому с 21 по 30 июня в Беларуси ожидается действительно серьезный десант элитных спортсменов.

Билеты на соревнования уже поступили в продажу. Самый дешевый квиток стоит 5 рублей (2 евро), самый дорогой – 50 рублей (20 евро). При этом стоимость билетов на церемонию открытия значительно выше и варьируется от 150 до 300 рублей в зависимости от категории места. Цены квитков на церемонию закрытия несколько ниже: их стоимость – от 70 до 150 рублей.

БИАТЛОН

Большой биатлонный год ожидает Беларусь. В феврале «Раубичи» примут чемпионат Европы. Желание попасть на соревнования уже изъявили титулованные атлеты из Швеции, России, Украины. Сильнейший состав перед родными трибунами планируют выставить и белорусские тренеры. Также приедут итальянцы, норвежцы, немцы, французы и другие представители элитных биатлонных команд.

В это же время пройдет традиционная «Гонка легенд». Однако, в отличие от предыдущих аналогичных соревнований, теперь она состоится в зимнее время. Ожидается, что в соревнованиях примут участие знаменитые атлеты, которые уже закончили профессиональную спортивную карьеру, но готовы на радость болельщикам вновь выйти на старт.

Кроме того, нынешняя «Гонка легенд» ознаменуется торжественными проводами из большого спорта четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой и олимпийской чемпионки Надежды Скардино.

Не останутся без духа биатлона белорусские болельщики и летом. В конце августа в «Раубичах» запланирован летний Чемпионат мира по биатлону.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Помимо того что легкая атлетика будет представлена в программе II Европейских игр, отечественные любители этого вида спорта смогут наблюдать на минском стадионе «Динамо» за матчем США – Европа. Соревнования пройдут в формате 4х4: в каждом виде легкоатлетической программы европейская и американская стороны представят по 4 лучших легкоатлета. Ожидается, что в состав сборной Европы войдут как минимум десять белорусских спортсменов. Турнир пройдет 9-10 сентября.

Примерно в это же время запланирован и традиционный Минский международный полумарафон, который стал довольно популярным у жителей и гостей белорусской столицы. Ведь в нем наравне с профессиональными спортсменами свои силы может попробовать любой желающий и даже получить медаль.

ЧЕМПИОНАТЫ

Уже в конце января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Беларусь на соревнованиях будут представлять Яков Зенько в мужском одиночном катании, а также Анна Кубликова и Юрий Гулицкий в танцах на льду. Зрители смогут увидеть на льду «Минск-Арены» и звезд мировой величины, включая олимпийскую чемпионку 2018 года россиянку Алину Загитову, которая выступит в женском одиночном катании. Что за матч Европа - США пройдет в Минске в следующем году?

В августе любителей художественной гимнастики ожидают этап Кубка мира и международные соревнования «Хрустальная роза» в Минске. В октябре белорусская столица примет стартовый этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке, а в ноябре – этап Кубка мира по конькобежному спорту.

Ряд отборочных матчей чемпионатов Европы и мира по баскетболу, гандболу, футболу также пройдут в нашей стране. А в ноябре Беларусь примет международные соревнования по танцевальному спорту «Alliance Trophy – 2019».

В августе в Минске запланирован III Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов. Примечательно, что подобные соревнования в 2017 и 2018 годах также принимала белорусская столица.

Не придется скучать белорусским любителям хоккея, бадминтона, бокса, вольной и греко-римской борьбы, самбо, волейбола, дзюдо, плавания, тенниса, современного пятиборья, тхэквондо. Всего в 2019 году Беларусь примет более 100 международных спортивных мероприятий.

КСТАТИ

В 2019 году «Минск-Арена» по-прежнему будет принимать клубы России, Казахстана, Латвии, Финляндии, Словакии, Китая в матчах Континентальной хоккейной лиги против минского «Динамо».